¿Por qué Miguel Riquelme?

Su trayectoria muestra una progresión sólida y coherente: aprendió en su primer periodo como alcalde (2014-2016), consolidó capacidades como gobernador (2017-2023) y, desde 2024, ha afinado su labor legislativa como senador, además de mantener una estrecha relación con el notable político sonorense Manlio Fabio Beltrones . Su formación como operador electoral se remonta a su liderazgo estudiantil en el Tecnológico Regional de la Laguna, durante la gubernatura de Rogelio Montemayor (1993-1999), la cual se consolidó con sucesivos triunfos electorales en el tiempo.

¿Por qué el senador Miguel Riquelme será el sucesor del alcalde Román Alberto Cepeda (lamentablemente fallecido el pasado 5 de junio)? Las razones son varias, pero la principal es clara: Riquelme es un político profesional, con experiencia administrativa, política y electoral comprobada.

A nivel local, Riquelme mantiene una relación cercana y positiva con el empresariado. Posee la experiencia y las habilidades necesarias para asumir las responsabilidades administrativas del Ayuntamiento: interlocución amplia con grupos priistas y de oposición, conocimiento detallado de la estructura territorial del partido y capacidad para operar electoralmente. Aunque la percepción ciudadana sobre su figura puede mejorar, su lealtad e institucionalidad fortalecen su vínculo con el gobierno estatal.

El gobernador Manolo Jiménez evaluó la situación desde una perspectiva pragmática: para los intereses de Torreón y de Coahuila, Riquelme representa el perfil que garantiza gobernabilidad, estabilidad y resultados en coordinación con la administración estatal. En consecuencia, el PRI propuso al Congreso del Estado que Miguel asuma la alcaldía en fecha próxima.

El reto principal de Miguel es político-electoral: cada acción de su gobierno debe contribuir a fortalecer la rentabilidad electoral del partido de cara a 2027 y 2029.

Riquelme enfrenta, además, tres desafíos administrativos y de gobernabilidad interna: en el primero, debe realizar un diagnóstico mínimo para identificar áreas de oportunidad que eleven la eficiencia y eficacia de las distintas áreas del Ayuntamiento y actuar de forma quirúrgica sobre ellas. En el segundo, está obligado a construir consensos entre las distintas corrientes internas, incluido el grupo “cepedista”. Y en el tercero, instruir, bajo su liderazgo, una línea de mando clara y vertical con una comunicación de ida y vuelta.

Para superar esos desafíos cuenta con dos apoyos fundamentales: Eduardo Olmos, secretario del Ayuntamiento, y Javier Lechuga, tesorero municipal.

Miguel también tendrá seis retos importantes al exterior del Ayuntamiento: 1) Ofrecer soluciones aceptables para la ciudadanía en transporte público y agua potable para cerrar brechas que la oposición explotaría en 2027 y 2029. En transporte, resolvería la deuda política derivada del fallido proyecto del Metrobús y mejoraría la percepción ciudadana respecto a su persona y al gobierno municipal.