Muere la Osita Mina

¿Les platico? ¡Arre! Un ejemplar de esta raza vive en promedio 20 años. Debido al maltrato que sufrió durante su estancia en el Zoológico de La Pastora, del gobierno de NL, Mina llegó apenas a los 3. Su historia le dio la vuelta al mundo y dejó muy mal parados a los responsables de dicho lugar, presidido por Bernardo Bichara, y que forma parte del sistema de parques, que abarca el Nuevo de Fundidora, Macroplaza, Paseo Santa Lucía, La Pastora y el Campamento Base La Huasteca. Bichara la reporte directamente al gobernador, Samuel García y es un puesto honorario.

Solo el Parque Fundidora recaudó en 2024 más de $400 millones, con expectativas crecientes en los años posteriores. En una entrevista que Bichara concedió a un medio que se llama “La Interserrana” (sepa el Dios de Spinoza que es eso), explicó el 11 de marzo de 2026, que los parques de NL son un caso de éxito global. Felicidades por eso. Pero no todo ahí son números alegres. El caso de la Osita Mina repercutió por todos lados debido a la negligencia detectada también por todos lados. Entre esas negligencias está la de Raúl Lozano Caballero, tercer secretario del Medio Ambiente nombrado en el gobierno de NL, quien junto a su camarilla de inútiles que se disfrazan de analistas políticos -sin siquiera ser periodistas- se la vive plantando árboles en la Macroplaza sin ton ni son y pintando muros bonitos para esconder las fachadas de tejabanes y otras viviendas humildes, por donde pasan los visitantes del Mundial FIFA.

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