Muere la Osita Mina

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    Muere la Osita Mina
    Muere la Osita Mina. Grupo Detona/Fundación Invictus/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Fue rescatada del maltrato que recibía en el Zoológico de La Pastora en NL y encontró refugio en Fundación “Invictus”, de Pachuca

¿Les platico? ¡Arre!

Un ejemplar de esta raza vive en promedio 20 años. Debido al maltrato que sufrió durante su estancia en el Zoológico de La Pastora, del gobierno de NL, Mina llegó apenas a los 3.

Su historia le dio la vuelta al mundo y dejó muy mal parados a los responsables de dicho lugar, presidido por Bernardo Bichara, y que forma parte del sistema de parques, que abarca el Nuevo de Fundidora, Macroplaza, Paseo Santa Lucía, La Pastora y el Campamento Base La Huasteca.

Bichara la reporte directamente al gobernador, Samuel García y es un puesto honorario.

$!La osita Mina tal cual estaba al ser rescatada por Profepa del mal trato criminal que recibía en La Pastora
La osita Mina tal cual estaba al ser rescatada por Profepa del mal trato criminal que recibía en La Pastora Grupo Detona

Solo el Parque Fundidora recaudó en 2024 más de $400 millones, con expectativas crecientes en los años posteriores.

En una entrevista que Bichara concedió a un medio que se llama “La Interserrana” (sepa el Dios de Spinoza que es eso), explicó el 11 de marzo de 2026, que los parques de NL son un caso de éxito global. Felicidades por eso. Pero no todo ahí son números alegres.

El caso de la Osita Mina repercutió por todos lados debido a la negligencia detectada también por todos lados.

Entre esas negligencias está la de Raúl Lozano Caballero, tercer secretario del Medio Ambiente nombrado en el gobierno de NL, quien junto a su camarilla de inútiles que se disfrazan de analistas políticos -sin siquiera ser periodistas- se la vive plantando árboles en la Macroplaza sin ton ni son y pintando muros bonitos para esconder las fachadas de tejabanes y otras viviendas humildes, por donde pasan los visitantes del Mundial FIFA.

$!Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, con la Osita Mina, en las condiciones que estaba bajo resguardo del Zoológico de NL.
Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, con la Osita Mina, en las condiciones que estaba bajo resguardo del Zoológico de NL. Grupo Detona

Para no ser reiterativo, incluyo en seguida los artículos que difundió Grupo DETONA alrededor de dichos hechos, que cortaron la cabezas de varios de los directamente involucrados en semejante negligencia:

Pleito entre gobernador y alcalde daña imagen de NL en vísperas del Mundial FIFA 2026. Episodio 1

Agonía de La Pastora, cementerio de animales. Episodio 2

El costo de los favores políticos. La Pastora, cementerio de animales. Episodio 3

Sobran cachuchas en La Pastora. Episodio 4

Zoológico La Pastora y Parque Fundidora: Si no pueden, váyanse todos. Episodio 5

La Pastora: Zoológico de pretextos y caja chica del gobierno del nuevo NL

Clausura Profepa zoológico a 33 Mts. de sub sede Mundial FIFA 2026. Episodio 7

Nueve meses después de haber sido rescatada por la Fundación Invictus, de Pachuca, Hidalgo, el ejemplar falleció a causa de un paro cardiorespiratorio el pasado 10 de junio, pero apenas este miércoles 24 las autoridades anunciaron el deceso.

Invictus se hizo cargo de Mina, tras “ser rescatada del zoológico de Nuevo León, donde sufría de maltrato, abandono y condiciones deplorables de vida”, así reza el reporte de esa Fundación que cuida por los animales.

Descanse en paz la Osita Mina y no tan en paz quienes debido a sus negligencias, provocaron esta muerte.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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