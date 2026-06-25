Muere la Osita Mina
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Fue rescatada del maltrato que recibía en el Zoológico de La Pastora en NL y encontró refugio en Fundación “Invictus”, de Pachuca
¿Les platico? ¡Arre!
Un ejemplar de esta raza vive en promedio 20 años. Debido al maltrato que sufrió durante su estancia en el Zoológico de La Pastora, del gobierno de NL, Mina llegó apenas a los 3.
Su historia le dio la vuelta al mundo y dejó muy mal parados a los responsables de dicho lugar, presidido por Bernardo Bichara, y que forma parte del sistema de parques, que abarca el Nuevo de Fundidora, Macroplaza, Paseo Santa Lucía, La Pastora y el Campamento Base La Huasteca.
Bichara la reporte directamente al gobernador, Samuel García y es un puesto honorario.
Solo el Parque Fundidora recaudó en 2024 más de $400 millones, con expectativas crecientes en los años posteriores.
En una entrevista que Bichara concedió a un medio que se llama “La Interserrana” (sepa el Dios de Spinoza que es eso), explicó el 11 de marzo de 2026, que los parques de NL son un caso de éxito global. Felicidades por eso. Pero no todo ahí son números alegres.
El caso de la Osita Mina repercutió por todos lados debido a la negligencia detectada también por todos lados.
Entre esas negligencias está la de Raúl Lozano Caballero, tercer secretario del Medio Ambiente nombrado en el gobierno de NL, quien junto a su camarilla de inútiles que se disfrazan de analistas políticos -sin siquiera ser periodistas- se la vive plantando árboles en la Macroplaza sin ton ni son y pintando muros bonitos para esconder las fachadas de tejabanes y otras viviendas humildes, por donde pasan los visitantes del Mundial FIFA.
Para no ser reiterativo, incluyo en seguida los artículos que difundió Grupo DETONA alrededor de dichos hechos, que cortaron la cabezas de varios de los directamente involucrados en semejante negligencia:
Pleito entre gobernador y alcalde daña imagen de NL en vísperas del Mundial FIFA 2026. Episodio 1
Agonía de La Pastora, cementerio de animales. Episodio 2
El costo de los favores políticos. La Pastora, cementerio de animales. Episodio 3
Sobran cachuchas en La Pastora. Episodio 4
Zoológico La Pastora y Parque Fundidora: Si no pueden, váyanse todos. Episodio 5
La Pastora: Zoológico de pretextos y caja chica del gobierno del nuevo NL
Clausura Profepa zoológico a 33 Mts. de sub sede Mundial FIFA 2026. Episodio 7
Nueve meses después de haber sido rescatada por la Fundación Invictus, de Pachuca, Hidalgo, el ejemplar falleció a causa de un paro cardiorespiratorio el pasado 10 de junio, pero apenas este miércoles 24 las autoridades anunciaron el deceso.
Invictus se hizo cargo de Mina, tras “ser rescatada del zoológico de Nuevo León, donde sufría de maltrato, abandono y condiciones deplorables de vida”, así reza el reporte de esa Fundación que cuida por los animales.
Descanse en paz la Osita Mina y no tan en paz quienes debido a sus negligencias, provocaron esta muerte.