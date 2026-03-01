Cáritas de Saltillo alista asilo; llama a sumarse con donativos y compras solidarias

Cáritas de Saltillo invitó a la ciudadanía a sumarse a sus proyectos sociales mediante donativos, voluntariado y la compra solidaria en su próximo bazar, donde realizará una venta masiva de vestidos a mediados de mayo.

La directora de la organización, Alondra Mata, informó que ya ha reunido cerca de 500 prendas para este evento, que busca recaudar recursos para sus programas sociales, incluido el proyecto del nuevo asilo “Vamos a tener una venta masiva de vestidos de todo tipo. Si tienen graduación, boda o 15 años, espérense al 15 de mayo para adquirirlos en nuestro bazar”, dijo.

Asimismo, comentó que Cáritas avanza en la fase final del proyecto arquitectónico para el asilo con el que pretende ampliar su capacidad de atención a personas adultas mayores, ante una demanda que ya rebasa los espacios disponibles.

Actualmente la casa hogar atiende a 49 residentes y tiene capacidad para 50, por lo que en menos de un mes se prevé alcanzar el límite. “Estamos en la fase final del proyecto arquitectónico del nuevo asilo. Ya están definidas las áreas, consultorios, dormitorios y la capacidad que va a tener. El siguiente paso es el proyecto ejecutivo, con planos y renders para comenzar a buscar donantes”, explicó Mata.

Para concretarlo, Cáritas busca donativos en especie y económicos, así como la participación de empresas y ciudadanía. “Se va a requerir desde material de construcción como block, cemento y material eléctrico, hasta donativos económicos. Formar parte de este asilo es dejar una huella permanente en la comunidad”, dijo.

La directora reiteró que el voluntariado es clave en la atención diaria de las personas mayores. “Formar parte del voluntariado es una manera de ayudar y también de vivir un proceso de sensibilización, acompañando a los residentes en actividades lúdicas, de memoria y activación física”, expresó.

Además, Cáritas trabaja en un proyecto de salud visual en coordinación con Rotarios de Saltillo, con el que busca ofrecer revisiones continuas y lentes a bajo costo para la población en general.

El crecimiento del asilo y estos programas, explicó Mata, responden a una necesidad creciente en la ciudad, por lo que reiteraron el llamado a la comunidad a involucrarse. “Es una forma concreta de contribuir al bienestar de las personas mayores y fortalecer el tejido social en Saltillo”, concluyó.