Casa Rosa Saltillo busca padrinos para festejar el Día del Niño

La asociación civil Casa Rosa Saltillo lanzó una convocatoria para reunir apoyos que permitan celebrar el Día del Niño a hijos de mujeres que actualmente reciben tratamiento contra el cáncer.

A través de redes sociales, la organización solicitó la colaboración de la ciudadanía para cubrir las necesidades del festejo, que contempla regalos, alimentos y artículos para la convivencia. En total, se busca beneficiar a 55 menores.