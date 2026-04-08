Casa Rosa Saltillo busca padrinos para festejar el Día del Niño
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Convocan a donar regalos y alimentos para hijos de mujeres en tratamiento contra el cáncer
La asociación civil Casa Rosa Saltillo lanzó una convocatoria para reunir apoyos que permitan celebrar el Día del Niño a hijos de mujeres que actualmente reciben tratamiento contra el cáncer.
A través de redes sociales, la organización solicitó la colaboración de la ciudadanía para cubrir las necesidades del festejo, que contempla regalos, alimentos y artículos para la convivencia. En total, se busca beneficiar a 55 menores.
La asociación publicó en su página de Facebook el listado de niñas y niños, cuyas edades van desde los cuatro meses hasta los 15 años, con el fin de que quienes deseen participar puedan apadrinar de manera directa.
Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 844 565 69 35 o acudir al albergue ubicado en la calle Leona Vicario 436, en la zona centro de Saltillo, en un horario de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.
De acuerdo con la asociación, el año pasado se logró realizar un festejo similar con apoyo de la sociedad civil y la iniciativa privada, lo que permitió ofrecer a los menores una jornada recreativa en acompañamiento de sus familias.