Casa Rosa Saltillo busca padrinos para festejar el Día del Niño

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Casa Rosa Saltillo busca padrinos para festejar el Día del Niño
    La Fundación ha realizado este festejo año con año. REDES SOCIALES

Convocan a donar regalos y alimentos para hijos de mujeres en tratamiento contra el cáncer

La asociación civil Casa Rosa Saltillo lanzó una convocatoria para reunir apoyos que permitan celebrar el Día del Niño a hijos de mujeres que actualmente reciben tratamiento contra el cáncer.

A través de redes sociales, la organización solicitó la colaboración de la ciudadanía para cubrir las necesidades del festejo, que contempla regalos, alimentos y artículos para la convivencia. En total, se busca beneficiar a 55 menores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cuando-es-y-por-que-se-celebra-el-dia-del-nino-y-la-nina-en-mexico-esta-es-la-historia-DJ11816140

La asociación publicó en su página de Facebook el listado de niñas y niños, cuyas edades van desde los cuatro meses hasta los 15 años, con el fin de que quienes deseen participar puedan apadrinar de manera directa.

$!Con las donaciones se realizará un festejo, darán alimento y artículos para la convivencia.
Con las donaciones se realizará un festejo, darán alimento y artículos para la convivencia.

Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 844 565 69 35 o acudir al albergue ubicado en la calle Leona Vicario 436, en la zona centro de Saltillo, en un horario de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

De acuerdo con la asociación, el año pasado se logró realizar un festejo similar con apoyo de la sociedad civil y la iniciativa privada, lo que permitió ofrecer a los menores una jornada recreativa en acompañamiento de sus familias.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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