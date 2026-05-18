Clásico del Norte: Saraperos y Sultanes abren serie este martes en Saltillo

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    Clásico del Norte: Saraperos y Sultanes abren serie este martes en Saltillo
    Saraperos busca mejorar su rendimiento ofensivo y aprovechar la localía para intentar cambiar el rumbo de su temporada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La novena saltillense llega con marca de 8-18 tras una serie complicada ante Tijuana, mientras que Monterrey se presenta como uno de los equipos más sólidos de la Zona Norte con récord de 18-9

Los Saraperos de Saltillo volverán al Estadio Francisco I. Madero con una de las pruebas más exigentes del arranque de temporada cuando reciban a los Sultanes de Monterrey en una nueva edición del Clásico del Norte, serie que comenzará este martes 19 de mayo a las 19:30 horas.

La Nave Verde llega golpeada tras perder su más reciente serie frente a los Toros de Tijuana, donde únicamente pudieron rescatar un triunfo en territorio fronterizo. Aunque el equipo dirigido por José Molina mostró momentos positivos, especialmente en el pitcheo abridor y algunos destellos ofensivos de Chris Carter, Thairo Estrada y Fernando Villegas, Saltillo sigue batallando para sostener ventajas y aprovechar corredores en posición de anotar.

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Saraperos afronta esta serie con marca de 8 victorias y 18 derrotas, ubicado en la parte baja de la Zona Norte, por lo que el duelo ante Monterrey representa una oportunidad importante para intentar cambiar el rumbo de la campaña y recuperar confianza frente a su afición.

Del otro lado estará uno de los equipos más sólidos de la liga. Los Sultanes llegan con récord de 18-9 y peleando los primeros puestos del Norte junto a Toros de Tijuana. La novena regiomontana ha encontrado equilibrio entre experiencia y profundidad, respaldada por una rotación zurda encabezada por Manny Bañuelos, Stephen Tarpley y Yohander Méndez.

A la ofensiva, Monterrey cuenta con bateadores de peso como Víctor Mendoza y Ramiro Peña, peloteros que han sido claves para mantener el ritmo competitivo del equipo durante las primeras semanas de la temporada.

Para Saraperos, una de las claves será despertar el bateo en casa y aprovechar las condiciones del Francisco I. Madero, un parque históricamente favorable para la ofensiva debido a la altitud de Saltillo. Chris Carter aparece como pieza importante para intentar castigar al pitcheo regio, mientras hombres como Alex Mejía y Christian Villanueva deberán aportar consistencia en el cuadro.

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Además del aspecto deportivo, la serie tendrá un ingrediente emocional especial por tratarse de una de las rivalidades históricas más importantes del norte del país. Sultanes llega como favorito por el momento que vive, pero Saraperos sabe que una buena serie ante Monterrey podría convertirse en el impulso anímico que necesita para comenzar a escalar posiciones en la Liga Mexicana de Beisbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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