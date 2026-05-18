Aplazan juicio de Joaquín Guzmán López hasta el 31 de agosto
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Desde el 25 de julio del 2024, Joaquín Guzmán López ‘El Guero’ ha permanecido retenido por las autoridades de Estados Unidos
El 18 de mayo, la Corte de Distrito de Illinois informó el aplazamiento de la audiencia de Joaquín Guzmán López, líder de “Los Chapitos” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Joaquín Guzmán López fue capturado por las autoridades de Estados Unidos, el 25 de julio del 2024, en El Paso, Texas. Fue detenido junto con Ismael “El Mayo” Zambada, a quien había secuestrado con la intención de entregarlo a los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa.
Su audiencia estaba prevista para el primero de junio, pero los registros judiciales actualizaron que sucederá el 31 de agosto del 2026. Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’, se declaró culpable por los cargos de narcotráfico y crimen organizado. Medios han considerado que el hijo del Chapo ha sido colaborativo con las autoridades tras su arresto. Sin embargo, no se ha comunicado la razón del aplazamiento.