Hombre es atacado por jauría de perros, en Saltillo

Un hombre resultó lesionado luego de ser atacado por una jauría de perros la tarde de este lunes en la calle 28 de la colonia Vista Hermosa. El afectado fue identificado como Luis Ernesto N., de 49 años, quien realizaba labores de albañilería en el sector.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, el trabajador se encontraba realizando trabajos de construcción cuando accidentalmente se le cayó un martillo al patio de un domicilio cercano. Al acudir para solicitar que le devolvieran la herramienta, fue atacado por varios perros.

Testigos señalaron que al menos cinco de aproximadamente ocho perros se abalanzaron sobre el hombre y comenzaron a morderlo en distintas partes del cuerpo. Las lesiones más graves se registraron en el rostro y en la oreja del lado izquierdo.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para intentar ayudar al afectado y alejar a los animales. Cerca del lugar también se encontraban elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizando diligencias en otro punto de la calle.

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Los agentes se sumaron a las labores para dispersar a los perros y permitir que el hombre pudiera ser auxiliado. Una vez que se logró controlar la situación, se solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia a través del 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a Luis Ernesto y, después de realizarle varias curaciones en el sitio, determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

La propietaria de los perros informó a las autoridades y a los familiares del lesionado que se haría responsable de los daños y de los gastos médicos derivados del ataque.

Sin embargo, reconoció que no cuenta con recursos económicos suficientes, aunque aseguró que buscaría la manera de cubrir los costos.

Vecinos de la colonia Vista Hermosa pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para evitar que la dueña se deslinde de su responsabilidad.

Habitantes del sector señalaron que no es la primera ocasión en que esos perros atacan a personas que transitan por la zona.