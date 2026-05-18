Joven pierde la vida aplastado por durmientes, en Ramos Arizpe

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    Joven pierde la vida aplastado por durmientes, en Ramos Arizpe
    El cuerpo de la víctima fue cubierto por una cobija.
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Se trata de un joven de 24 años de edad que intentó descargar la madera

Un joven de 24 años perdió la vida mientras trabajaba sobre las vías del tren ubicadas en el ejido Paredón, Coahuila.

La víctima fue identificada como Jesús N., quien este lunes por la tarde formaba parte de una cuadrilla de mantenimiento de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex). Los trabajadores utilizaban una grúa de pluma para mover cientos de durmientes de madera desde un vagón, los cuales estaban asegurados con sujetadores de seguridad.

Durante la maniobra, uno de los seguros se reventó y varios polines golpearon al trabajador ferroviario, provocándole la muerte. De inmediato solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que acudió una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Coahuila.

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Sin embargo, los paramédicos únicamente confirmaron el fallecimiento del joven, presuntamente a causa de un traumatismo craneoencefálico. El cuerpo fue cubierto con una cobija, mientras que policías municipales del área rural implementaron el protocolo de acordonamiento.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de Servicios Periciales, realizó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

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