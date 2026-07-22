Caso Rocky: Liliana busca inimputabilidad por afectación mental; Fiscalía de Coahuila rechaza opción

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Saltillo
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    Caso Rocky: Liliana busca inimputabilidad por afectación mental; Fiscalía de Coahuila rechaza opción
    Esposo de Liliana queda en libertad tras detención. La mujer continuará el proceso legal en prisión preventiva oficiosa por tres meses si su defensa no pide la revisión de la medida cautelar. REDES SOCIALES

El juez desestimó, por ahora, el argumento de la defensa sobre un presunto trastorno de salud mental de la acusada, al concluir que no se aportó un dictamen pericial suficiente para sustentar la inimputabilidad

Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de cuatro horas en Saltillo, Liliana fue formalmente vinculada a proceso por la alta probabilidad en el maltrato y posterior muerte del perrito Rocky.

El fiscal de la región Sureste, Julio Loera, indicó que pese a los intentos de su defensa por alegar que la acusada tiene problemas de salud mental, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un periodo inicial de tres meses mientras se desarrolla la investigación complementaria.

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Durante el proceso jurídico, que inició a las 7:00 de la tarde y concluyó cerca de las 11:00 de la noche del pasado martes, la representación legal de la imputada presentó testimoniales y la comparecencia de un médico para intentar establecer un estado de inimputabilidad. Argumentaron que Liliana presenta una afectación de salud mental que le impediría ser procesada bajo los términos ordinarios de la ley.

Sin embargo, el juzgador coincidió con la postura de la Fiscalía General del Estado al considerar que la información proporcionada era insuficiente. Según los alegatos ministeriales, para sustentar tal condición se requiere de una opinión técnica experta y un dictamen robusto que cumpla con los presupuestos del Código Nacional, requisitos que no fueron colmados en esta etapa.

El fiscal indicó que la agresión contra Rocky no fue una omisión, sino un acto cargado de intención y dolo. Esta afirmación se basa en información objetiva recopilada en la carpeta de investigación, destacando principalmente los videos de la agresión y el hecho documentado de que la persona acusada intentó limpiar la evidencia en el lugar de los hechos tras el incidente.

Cabe mencionar que la defensa de Liliana puede pedir una revisión de la medida cautelar y robustecer las pruebas presentadas.

Respecto a la pena, Julio Loera, subrayó que la muerte del animal cambia drásticamente el panorama legal, ya que el fallecimiento de un ser sintiente bajo estas circunstancias agrava el delito. Esto permite que las penas se dupliquen, pudiendo alcanzar una sentencia de hasta 8 años de prisión.

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EL FIN DE LA AGONÍA DE ROCKY

Mientras el proceso legal avanza, la comunidad de Saltillo lamenta el fallecimiento de Rocky, confirmado tras cuatro días de agonía por activistas de la asociación Dignidad Animal.

Peritos médicos y veterinarios externos colaboraron en la investigación para verificar la identidad del ejemplar y asegurar que las heridas correspondieran con la mecánica de los hechos denunciados.

Por otro lado, la Fiscalía desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto amparo federal a favor de Liliana, asegurando que no han sido notificados de ningún juicio de esa naturaleza. Respecto al esposo de la imputada, se informó que se encuentra en libertad bajo reservas de ley mientras la investigación continúa abierta.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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