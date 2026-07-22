Caso Rocky: Liliana busca inimputabilidad por afectación mental; Fiscalía de Coahuila rechaza opción

El fiscal de la región Sureste, Julio Loera, indicó que pese a los intentos de su defensa por alegar que la acusada tiene problemas de salud mental, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un periodo inicial de tres meses mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de cuatro horas en Saltillo , Liliana fue formalmente vinculada a proceso por la alta probabilidad en el maltrato y posterior muerte del perrito Rocky.

Durante el proceso jurídico, que inició a las 7:00 de la tarde y concluyó cerca de las 11:00 de la noche del pasado martes, la representación legal de la imputada presentó testimoniales y la comparecencia de un médico para intentar establecer un estado de inimputabilidad. Argumentaron que Liliana presenta una afectación de salud mental que le impediría ser procesada bajo los términos ordinarios de la ley.

Sin embargo, el juzgador coincidió con la postura de la Fiscalía General del Estado al considerar que la información proporcionada era insuficiente. Según los alegatos ministeriales, para sustentar tal condición se requiere de una opinión técnica experta y un dictamen robusto que cumpla con los presupuestos del Código Nacional, requisitos que no fueron colmados en esta etapa.

El fiscal indicó que la agresión contra Rocky no fue una omisión, sino un acto cargado de intención y dolo. Esta afirmación se basa en información objetiva recopilada en la carpeta de investigación, destacando principalmente los videos de la agresión y el hecho documentado de que la persona acusada intentó limpiar la evidencia en el lugar de los hechos tras el incidente.

Cabe mencionar que la defensa de Liliana puede pedir una revisión de la medida cautelar y robustecer las pruebas presentadas.

Respecto a la pena, Julio Loera, subrayó que la muerte del animal cambia drásticamente el panorama legal, ya que el fallecimiento de un ser sintiente bajo estas circunstancias agrava el delito. Esto permite que las penas se dupliquen, pudiendo alcanzar una sentencia de hasta 8 años de prisión.