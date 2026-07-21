Saltillo: Dejan en prisión preventiva a Liliana, acusada de crueldad animal contra Rocky

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    Saltillo: Dejan en prisión preventiva a Liliana, acusada de crueldad animal contra Rocky
    La tarde de este martes, Liliana N. fue detenida por las autoridades, luego de ser acusada por crueldad animal. Especial

Mujer es vinculada a proceso por la agresión en contra del can, la cual ha provocado la reacción de la sociedad saltillense

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila obtuvo la vinculación a proceso de Liliana “N”, señalada como la presunta responsable de actos de crueldad animal en contra del perro “Rocky”.

Durante la audiencia inicial celebrada la noche del 21 de julio, correspondiente a la causa penal 1365/2026, un juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-liliana-n-senalada-por-presunto-maltrato-contra-el-perro-rocky-en-saltillo-JB22325628

Como medida cautelar, el juzgador dictó prisión preventiva justificada, por lo que la imputada permanecerá recluida mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

La intervención de las autoridades derivó de las denuncias ciudadanas y de la difusión del caso en redes sociales, donde se exhibió el presunto maltrato sufrido por el animal en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo. A partir de estos reportes, la Fiscalía ordenó trabajos de campo, diligencias ministeriales y actos de investigación para esclarecer los hechos.

DETENCIONES Y PERITAJES

Horas antes de la audiencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de obstaculización de la investigación y amenazas a la autoridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/autoridades-demostraron-con-caso-de-rocky-en-saltillo-que-si-hay-capacidad-para-actuar-de-forma-pronta-activista-AB22321724

Asimismo, la Fiscalía informó que autorizó el acceso al expediente clínico de “Rocky” a médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal. El objetivo de esta diligencia fue confirmar la identidad del can y establecer la correspondencia entre las lesiones que presenta y los hechos denunciados, como parte de las pruebas integradas a la investigación.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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