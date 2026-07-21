Saltillo: Dejan en prisión preventiva a Liliana, acusada de crueldad animal contra Rocky

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila obtuvo la vinculación a proceso de Liliana “N”, señalada como la presunta responsable de actos de crueldad animal en contra del perro “Rocky”. Durante la audiencia inicial celebrada la noche del 21 de julio, correspondiente a la causa penal 1365/2026, un juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Como medida cautelar, el juzgador dictó prisión preventiva justificada, por lo que la imputada permanecerá recluida mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses. La intervención de las autoridades derivó de las denuncias ciudadanas y de la difusión del caso en redes sociales, donde se exhibió el presunto maltrato sufrido por el animal en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo. A partir de estos reportes, la Fiscalía ordenó trabajos de campo, diligencias ministeriales y actos de investigación para esclarecer los hechos.

DETENCIONES Y PERITAJES Horas antes de la audiencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de obstaculización de la investigación y amenazas a la autoridad.

Asimismo, la Fiscalía informó que autorizó el acceso al expediente clínico de “Rocky” a médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal. El objetivo de esta diligencia fue confirmar la identidad del can y establecer la correspondencia entre las lesiones que presenta y los hechos denunciados, como parte de las pruebas integradas a la investigación.