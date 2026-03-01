Choca contra vagoneta, intenta huir y es golpeado ciudadanos en Saltillo; deja un menor herido

El conductor de un vehículo de la marca Dodge ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al transitar a presunto exceso de velocidad, se impactó de manera frontal contra una vagoneta; esto a la altura de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas cuando el responsable, identificado como Fidel Alejandro, de 24 años, transitaba a bordo de un automóvil de la marca Dodge modelo Charger sobre la calle Otilio González, con dirección de oriente a poniente.

