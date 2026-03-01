Choca contra vagoneta, intenta huir y es golpeado ciudadanos en Saltillo; deja un menor herido

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    La parte frontal del Dodge Charger quedó completamente destruida tras el impacto directo contra la camioneta familiar. MARTÍN ROJAS

Por exceso de velocidad, joven en Charger impacto de frente contra vagoneta en la colonia Lomas de San Javier

El conductor de un vehículo de la marca Dodge ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al transitar a presunto exceso de velocidad, se impactó de manera frontal contra una vagoneta; esto a la altura de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas cuando el responsable, identificado como Fidel Alejandro, de 24 años, transitaba a bordo de un automóvil de la marca Dodge modelo Charger sobre la calle Otilio González, con dirección de oriente a poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre con fractura baja por su propio pie ante maniobras de la Cruz Roja

$!Paramédicos de la Cruz Roja pusieron a salvo a un pequeño que resultó herido, trasladándolo de urgencia al Hospital Materno Infantil.
Paramédicos de la Cruz Roja pusieron a salvo a un pequeño que resultó herido, trasladándolo de urgencia al Hospital Materno Infantil. MARTÍN ROJAS

Justo sobre la intersección con la calle San Javier, presuntamente debido al exceso de velocidad al que conducía, perdió el control del volante en el semáforo, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra una vagoneta en la cual viajaba una pareja junto con un menor.

Tras lo sucedido, el responsable intentó huir; sin embargo, metros más adelante fue alcanzado por testigos del percance, quienes lo golpearon y lo regresaron al lugar de los hechos.

$!Con ayuda de una grúa, las unidades fueron retiradas de la circulación para liberar el paso en la calle Otilio González.
Con ayuda de una grúa, las unidades fueron retiradas de la circulación para liberar el paso en la calle Otilio González. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911, mismos que realizaron la detención del joven tras ser entregado por parte de los presentes.

$!Vecinos y testigos del sector retuvieron al conductor responsable en el asfalto para evitar que lograra darse a la fuga.
Vecinos y testigos del sector retuvieron al conductor responsable en el asfalto para evitar que lograra darse a la fuga. MARTÍN ROJAS

De igual manera, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al percance para la valoración del menor, quien fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones del Hospital Materno Infantil para su pronta atención médica.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa para posteriormente ser trasladados a un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Saltillo

