Choca contra vagoneta, intenta huir y es golpeado ciudadanos en Saltillo; deja un menor herido
Por exceso de velocidad, joven en Charger impacto de frente contra vagoneta en la colonia Lomas de San Javier
El conductor de un vehículo de la marca Dodge ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al transitar a presunto exceso de velocidad, se impactó de manera frontal contra una vagoneta; esto a la altura de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas cuando el responsable, identificado como Fidel Alejandro, de 24 años, transitaba a bordo de un automóvil de la marca Dodge modelo Charger sobre la calle Otilio González, con dirección de oriente a poniente.
Justo sobre la intersección con la calle San Javier, presuntamente debido al exceso de velocidad al que conducía, perdió el control del volante en el semáforo, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra una vagoneta en la cual viajaba una pareja junto con un menor.
Tras lo sucedido, el responsable intentó huir; sin embargo, metros más adelante fue alcanzado por testigos del percance, quienes lo golpearon y lo regresaron al lugar de los hechos.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911, mismos que realizaron la detención del joven tras ser entregado por parte de los presentes.
De igual manera, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al percance para la valoración del menor, quien fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones del Hospital Materno Infantil para su pronta atención médica.
Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa para posteriormente ser trasladados a un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.