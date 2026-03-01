Saltillo: hombre con fractura baja por su propio pie ante maniobras de la Cruz Roja

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Saltillo: hombre con fractura baja por su propio pie ante maniobras de la Cruz Roja
    Los paramédicos evaluaron las estrechas escaleras del domicilio para determinar la mejor forma de extraer al lesionado. MARTÍN ROJAS

Las dimensiones reducidas de la vivienda en la colonia San Miguel de Luna se convirtieron en el principal obstáculo para los rescatistas

Un hombre fue trasladado a una clínica particular luego de presentar fuertes dolores en una de sus piernas, donde presuntamente sufrió una fractura, en hechos ocurridos en la colonia ubicada entre las calles R y San Miguel de Luna, en Saltillo.

De acuerdo con familiares, los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas cuando el afectado comenzó a quejarse de un intenso dolor, por lo que solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Aceleró en lugar de frenar! Joven termina dentro de una tienda de conveniencia en Saltillo

$!Personal especializado de la Cruz Roja se alistaba con equipo de cuerdas y arneses para realizar un descenso seguro por la fachada.
Personal especializado de la Cruz Roja se alistaba con equipo de cuerdas y arneses para realizar un descenso seguro por la fachada. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio para brindarle atención prehospitalaria. Al ingresar, detectaron que el paciente se encontraba en el segundo piso del inmueble, lo que complicaba su descenso debido a las dimensiones reducidas de la escalera, las cuales impedían el uso de una camilla rígida.

$!Familiares del afectado decidieron bajarlo por su propio pie ante la demora de las maniobras técnicas de rescate.
Familiares del afectado decidieron bajarlo por su propio pie ante la demora de las maniobras técnicas de rescate. MARTÍN ROJAS

Ante la situación, se solicitó el apoyo del cuerpo de rescate de la misma institución para realizar maniobras con arneses y descenderlo por la parte frontal de la vivienda. Sin embargo, antes de que se realizaran los trabajos de descenso, los familiares optaron por bajarlo caminando por las escaleras pese al dolor que presentaba.

Una vez en la planta baja, el hombre fue abordado a la ambulancia y trasladado a una clínica particular, donde permanecerá bajo observación médica hasta su recuperación.

