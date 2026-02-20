Choca mujer por alcance y destroza su auto en la Saltillo 2000
La posición final de los vehículos obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y maniobrar mientras se normalizaba la circulación
Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Javier García Villarreal y Higuera, en la colonia Saltillo 2000, donde participaron un automóvil y una camioneta, lo que generó afectaciones a la circulación y daños materiales en la zona.
De acuerdo con las declaraciones de los involucrados, un automóvil Ford Figo con placas del Estado de México, conducido por Samantha Nohemí ¨N¨, de 32 años, impactó a una camioneta Chrysler Voyager manejada por Felipa ¨N¨, de 56 años, en el ángulo trasero izquierdo.
Tras el impacto, la camioneta giró y quedó detenida sobre el retorno, mientras que el automóvil permaneció en el punto del choque, invadiendo uno de los carriles con dirección al periférico.
La posición final de ambas unidades obligó a los automovilistas que transitaban por el lugar a disminuir la velocidad y realizar maniobras para continuar su trayecto, mientras se restablecía el flujo vehicular.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los participantes; no se reportaron personas con lesiones de gravedad. El percance quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.