Choca mujer por alcance y destroza su auto en la Saltillo 2000

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Javier García Villarreal y Higuera, en la colonia Saltillo 2000, donde participaron un automóvil y una camioneta, lo que generó afectaciones a la circulación y daños materiales en la zona.

De acuerdo con las declaraciones de los involucrados, un automóvil Ford Figo con placas del Estado de México, conducido por Samantha Nohemí ¨N¨, de 32 años, impactó a una camioneta Chrysler Voyager manejada por Felipa ¨N¨, de 56 años, en el ángulo trasero izquierdo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: caen cinco tras operativo por robo de motocicletas en Loma Linda