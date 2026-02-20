Choca mujer por alcance y destroza su auto en la Saltillo 2000

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 febrero 2026
    Choca mujer por alcance y destroza su auto en la Saltillo 2000
    El Ford Figo impactó a la camioneta Chrysler Voyager en el ángulo trasero izquierdo, provocando que esta girara tras el golpe. ULISES MARTÍNEZ

La posición final de los vehículos obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y maniobrar mientras se normalizaba la circulación

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Javier García Villarreal y Higuera, en la colonia Saltillo 2000, donde participaron un automóvil y una camioneta, lo que generó afectaciones a la circulación y daños materiales en la zona.

De acuerdo con las declaraciones de los involucrados, un automóvil Ford Figo con placas del Estado de México, conducido por Samantha Nohemí ¨N¨, de 32 años, impactó a una camioneta Chrysler Voyager manejada por Felipa ¨N¨, de 56 años, en el ángulo trasero izquierdo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: caen cinco tras operativo por robo de motocicletas en Loma Linda

$!Tras la colisión, la camioneta quedó detenida sobre el retorno, mientras el automóvil permaneció invadiendo un carril con dirección al periférico.
Tras la colisión, la camioneta quedó detenida sobre el retorno, mientras el automóvil permaneció invadiendo un carril con dirección al periférico. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, la camioneta giró y quedó detenida sobre el retorno, mientras que el automóvil permaneció en el punto del choque, invadiendo uno de los carriles con dirección al periférico.

$!Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los conductores, sin que se reportaran lesiones de gravedad.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los conductores, sin que se reportaran lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

La posición final de ambas unidades obligó a los automovilistas que transitaban por el lugar a disminuir la velocidad y realizar maniobras para continuar su trayecto, mientras se restablecía el flujo vehicular.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los participantes; no se reportaron personas con lesiones de gravedad. El percance quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Casi nada

Casi nada
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Al lugar acudieron elementos de seguridad municipal y paramédicos.

Mujer pierde la vida luego de tomar la hostia, en iglesia de Saltillo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el mundo sabrá en unos 10 a 15 días si se logra un acuerdo nuclear con Irán, en medio de tensiones militares crecientes y amenazas cruzadas que elevan el riesgo de un conflicto en Oriente Medio.

¿Se viene la guerra?... Trump advierte que quedan ‘unos 10 días’ para que el mundo vea si se alcanza un acuerdo con Irán
Mendy López dirigirá a Saraperos en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con Mendy López al frente, Saraperos define staff rumbo a la campaña 2026 de la LMB: ¿Quiénes lo integran?
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno