Saltillo: caen cinco tras operativo por robo de motocicletas en Loma Linda

Una intervención derivada de denuncias por vehículos robados culminó con un cateo en la colonia Loma Linda, en Saltillo, donde autoridades aseguraron diversas motocicletas y detuvieron a cinco personas que se encontraban en el inmueble inspeccionado.

La diligencia judicial se llevó a cabo el 19 de febrero de 2026, luego de que la Fiscalía General del Estado de Coahuila integrara una carpeta de investigación a partir de reportes recibidos en semanas recientes. Tras reunir los elementos necesarios, se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente para ingresar al domicilio señalado.

El despliegue fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes trabajaron en coordinación con la Policía Estatal. De acuerdo con la información oficial, previamente se realizaron labores de análisis e inteligencia, así como trabajo de campo, que permitieron sustentar la intervención ante la autoridad judicial.

Durante la revisión del inmueble fueron localizadas dos motocicletas Yamaha color negro y una motocicleta marca Dínamo del mismo color. Además, se aseguraron cinco chasis de motocicleta en color negro y diez motonetas desmanteladas, objetos que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación en curso.

En el lugar fueron detenidas dos personas del sexo masculino y tres del sexo femenino, quienes se encontraban al interior al momento de la ejecución del cateo. Su situación jurídica será definida conforme avancen las diligencias ministeriales.

El delegado de la Fiscalía en la zona sureste, Julio Loera, informó que se mantiene el trabajo permanente en la integración de carpetas de investigación, tanto de casos recientes como de aquellos que ya estaban en proceso, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

La intervención forma parte de las acciones emprendidas en Saltillo para atender reportes relacionados con el robo de vehículos, particularmente motocicletas, y dar seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar la posible relación de los aseguramientos con otros hechos delictivos registrados en la ciudad.