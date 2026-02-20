Saltillo: caen cinco tras operativo por robo de motocicletas en Loma Linda

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 febrero 2026
    Saltillo: caen cinco tras operativo por robo de motocicletas en Loma Linda
    El operativo fue ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Policía Estatal. CORTESÍA

Durante el operativo fueron asegurados cinco chasis y diez motonetas desmanteladas, además de motocicletas completas en color negro

Una intervención derivada de denuncias por vehículos robados culminó con un cateo en la colonia Loma Linda, en Saltillo, donde autoridades aseguraron diversas motocicletas y detuvieron a cinco personas que se encontraban en el inmueble inspeccionado.

La diligencia judicial se llevó a cabo el 19 de febrero de 2026, luego de que la Fiscalía General del Estado de Coahuila integrara una carpeta de investigación a partir de reportes recibidos en semanas recientes. Tras reunir los elementos necesarios, se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente para ingresar al domicilio señalado.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca joven tras impactarse contra luminaria en Ramos Arizpe; presuntamente se quedó dormido

El despliegue fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes trabajaron en coordinación con la Policía Estatal. De acuerdo con la información oficial, previamente se realizaron labores de análisis e inteligencia, así como trabajo de campo, que permitieron sustentar la intervención ante la autoridad judicial.

Durante la revisión del inmueble fueron localizadas dos motocicletas Yamaha color negro y una motocicleta marca Dínamo del mismo color. Además, se aseguraron cinco chasis de motocicleta en color negro y diez motonetas desmanteladas, objetos que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación en curso.

En el lugar fueron detenidas dos personas del sexo masculino y tres del sexo femenino, quienes se encontraban al interior al momento de la ejecución del cateo. Su situación jurídica será definida conforme avancen las diligencias ministeriales.

El delegado de la Fiscalía en la zona sureste, Julio Loera, informó que se mantiene el trabajo permanente en la integración de carpetas de investigación, tanto de casos recientes como de aquellos que ya estaban en proceso, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

La intervención forma parte de las acciones emprendidas en Saltillo para atender reportes relacionados con el robo de vehículos, particularmente motocicletas, y dar seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar la posible relación de los aseguramientos con otros hechos delictivos registrados en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
operativos

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Casi nada

Casi nada
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Al lugar acudieron elementos de seguridad municipal y paramédicos.

Mujer pierde la vida luego de tomar la hostia, en iglesia de Saltillo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el mundo sabrá en unos 10 a 15 días si se logra un acuerdo nuclear con Irán, en medio de tensiones militares crecientes y amenazas cruzadas que elevan el riesgo de un conflicto en Oriente Medio.

¿Se viene la guerra?... Trump advierte que quedan ‘unos 10 días’ para que el mundo vea si se alcanza un acuerdo con Irán
Mendy López dirigirá a Saraperos en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con Mendy López al frente, Saraperos define staff rumbo a la campaña 2026 de la LMB: ¿Quiénes lo integran?
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno