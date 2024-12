Choca por pasarse el alto, huye y daña cinco vehículos estacionados, en Saltillo

El joven identificado como Saúl, quien viajaba en una Chevrolet Traverse roja junto a su pareja Fernanda, no respetó el señalamiento de alto en el cruce de la avenida Juan Pablo Rodríguez Galindo con el bulevar Pedro Figueroa. Al intentar cruzar, quitó el derecho de paso a una conductora de un Kia Rio que circulaba hacia el oriente, provocando el primer impacto.

Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios médicos. Este incidente resalta la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las normas viales para evitar tragedias.