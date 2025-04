Platillos de Cuaresma se encarecen en Saltillo: suben pescados, mariscos y legumbres

En Saltillo, los alimentos asociados a la temporada de Cuaresma registraron incrementos de precio durante 2024 y 2025, especialmente pescados, mariscos y legumbres. La información fue documentada por el periódico VANGUARDIA mediante monitoreos en supermercados, pescaderías y mercados locales, y coincide con la tendencia general de la inflación alimentaria en el país.

Uno de los productos con mayor demanda en la cocina de vigilia es el camarón mediano. En 2025, su precio en supermercados alcanzó los 330 pesos por kilogramo, mientras que en pescaderías locales osciló entre 200 y 290 pesos. De acuerdo con la información, el incremento fue de 0.85 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

El filete de tilapia también presentó un encarecimiento sostenido, con precios entre 135 y 190 pesos por kilo y un aumento anual del 6.6 por ciento. En cuanto a la mojarra, el alza fue del 4.05 por ciento, con precios superiores a los 90 pesos por kilo en supermercados de la ciudad.

Por su parte, legumbres como lentejas, garbanzos y habas —comunes en platillos sin carne durante la Cuaresma— mostraron variaciones significativas. VANGUARDIA estimó que estos productos han duplicado su precio desde 2020, acumulando incrementos de hasta 120 por ciento.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en la segunda quincena de marzo de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación general anual de 3.80 por ciento. En ese mismo periodo, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas —al que pertenecen los productos analizados— presentó una variación mensual del 0.61 por ciento.

Aunque el Inegi no desglosa el alza de cada producto en Saltillo, sí ofrece un promedio general de precios en la ciudad. En la primera quincena de marzo de 2025, este promedio mostró una leve baja de -0.04 por ciento. Sin embargo, este dato refleja el comportamiento de una canasta muy amplia de bienes y servicios, no exclusivamente de alimentos, por lo que no implica que todo haya sido más barato. De hecho, mientras algunos precios disminuyeron, otros —como los de pescados, mariscos y legumbres típicos de la Cuaresma— sí aumentaron.

Durante esta temporada, los precios por platillo en fondas y cocinas económicas se ubicaron entre 100 y 170 pesos, según observaciones en establecimientos del primer cuadro de la ciudad. Ajustes como la reducción de porciones o la sustitución de ingredientes reflejan una estrategia de contención de costos ante el encarecimiento de insumos básicos.

Si bien la tradición alimentaria de Cuaresma se mantiene vigente en Saltillo, los cambios en los precios han llevado, posiblemente, a muchas familias a modificar porciones, buscar alternativas o reservar los platillos típicos para fechas clave como el Viernes Santo y el Sábado de Gloria.