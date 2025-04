Saltillense con cáncer sin cura pide ayuda; José Juan está hundido en deudas médicas

En México, los tumores malignos representan la tercera causa de muerte y cada año cobran la vida de más de 90 mil personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Detrás de esta cifra están historias de lucha, esperanza y dolor, como la de José Juan Moncada, un coahuilense residente de Saltillo que enfrenta una batalla desigual contra una rara y agresiva mutación de cáncer de tiroides.

El diagnóstico de José Juan fue devastador: su enfermedad ha avanzado de manera acelerada, desarrollando metástasis en cervicales, nódulos, tráquea, esófago y cavidad pulmonar. A lo largo de su proceso, ha sido sometido a múltiples cirugías y tratamientos médicos, sin que hasta el momento alguno haya logrado detener el avance del cáncer.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo lleva el DIF a las calles: atención médica y social llega a barrios y ejidos

Hoy, José Juan se encuentra en cuidados paliativos, etapa en la que se busca aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida, ya que los médicos no han encontrado una cura viable para su tipo de cáncer. Esta difícil situación no solo ha significado un enorme desgaste físico y emocional, sino también una fuerte carga económica para él y su familia.

En un acto de valentía y humildad, el pasado 7 de abril José Juan decidió compartir su historia públicamente y solicitar el apoyo de la comunidad a través de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe. “Me encuentro en cuidados paliativos, pues no se encontró cura para mi tipo de cáncer. Me gustaría recibir su apoyo, pues me siento en desventaja para cubrir los costos de mi enfermedad”, escribió.

La respuesta no se hizo esperar. Amigos, familiares y personas solidarias que conocieron su historia a través de redes sociales han realizado decenas de aportaciones que ya suman más de 180 mil pesos.

Estos fondos permitirán a la familia Moncada hacer frente a las deudas médicas acumuladas por tratamientos, terapias y medicamentos.Además de las donaciones económicas, el apoyo moral también ha sido fundamental.

Compartir su historia o enviarle un mensaje de aliento son gestos que reconfortan y brindan fuerza en medio de la adversidad.Quienes deseen sumarse a esta causa pueden hacerlo ingresando al siguiente enlace: https://gofund.me/fa18d806