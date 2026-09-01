Choque deja a una joven lesionada, en Saltillo

Una joven de 21 años resultó con diversos golpes luego de sufrir un accidente automovilístico en el cruce de las calles Inglaterra y Alaska, en la colonia Virreyes.

El percance ocurrió cuando la afectada viajaba como pasajera a bordo de un vehículo Nissan Versa, utilizado como automóvil de transporte por aplicación.

De acuerdo con los primeros reportes, el Nissan Versa circulaba de poniente a oriente por la calle Alaska y, al llegar al cruce con Inglaterra, aparentemente no respetó la señal de alto, por lo que terminó impactándose contra el ángulo delantero izquierdo de un Volkswagen Jetta que se desplazaba de norte a sur.