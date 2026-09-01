Choque deja a una joven lesionada, en Saltillo

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    Choque deja a una joven lesionada, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar del accidente para acordonar el área.

No respetó un alto en la colonia Virreyes

Una joven de 21 años resultó con diversos golpes luego de sufrir un accidente automovilístico en el cruce de las calles Inglaterra y Alaska, en la colonia Virreyes.

El percance ocurrió cuando la afectada viajaba como pasajera a bordo de un vehículo Nissan Versa, utilizado como automóvil de transporte por aplicación.

De acuerdo con los primeros reportes, el Nissan Versa circulaba de poniente a oriente por la calle Alaska y, al llegar al cruce con Inglaterra, aparentemente no respetó la señal de alto, por lo que terminó impactándose contra el ángulo delantero izquierdo de un Volkswagen Jetta que se desplazaba de norte a sur.

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Tras el impacto, el conductor del Jetta perdió el control de la unidad y terminó chocando contra el muro de concreto de una vivienda, ocasionando daños materiales de consideración.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la joven de 21 años que viajaba como pasajera. Aunque presentó diversos golpes a consecuencia del accidente, no fue necesario trasladarla a una clínica.

La afectada permaneció en el lugar a la espera de la compañía de seguros, con el propósito de recibir un pase médico para ser atendida en una institución de salud.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad de los conductores.

Finalmente, el percance fue consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público, donde se determinarán las consecuencias legales y la reparación de los daños ocasionados.

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