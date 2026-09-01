Detienen a probable responsable de homicidio de militar en hotel de Torreón

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    Detienen a probable responsable de homicidio de militar en hotel de Torreón
    Elementos de seguridad acudieron al hotel de Torreón durante la madrugada del domingo tras reportarse la muerte del militar. SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en menos de 24 horas; el caso será llevado ante un juez de control

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvo al probable responsable del homicidio de un militar ocurrido durante la madrugada del domingo al interior de un hotel de Torreón, informó el delegado de la dependencia en la Región Laguna.

El caso corresponde a la muerte de Alejandro Martínez Ibarra, quien se encontraba hospedado junto con otros elementos del Ejército Mexicano cuando ocurrieron los hechos.

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De acuerdo con información preliminar difundida tras el fallecimiento, Alejandro se encontraba en una habitación cuando otro de sus compañeros acudió a pedirle un cargador de celular. Ambos habrían comenzado una discusión que posteriormente derivó en una pelea, tras la cual la víctima se desplomó.

Paramédicos acudieron al establecimiento, pero determinaron que Alejandro ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

El delegado de la Fiscalía informó que, después de tomar conocimiento del caso, se inició una carpeta de investigación y agentes de la dependencia realizaron las diligencias para determinar lo ocurrido e identificar al probable responsable.

Como resultado de esas indagatorias, el Ministerio Público presentó los elementos recabados ante un juez de control y obtuvo una orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada. El detenido será presentado ante la autoridad judicial para continuar con el procedimiento.

$!Cuerpos de emergencia se movilizaron al establecimiento donde ocurrió el homicidio; la Fiscalía informó este martes que el probable responsable ya fue detenido.
Cuerpos de emergencia se movilizaron al establecimiento donde ocurrió el homicidio; la Fiscalía informó este martes que el probable responsable ya fue detenido. SANDRA GÓMEZ

El funcionario señaló que inicialmente fueron aseguradas algunas de las personas que se encontraban en el hotel para desarrollar las investigaciones y realizar el deslinde de responsabilidades.

Según el delegado, las diligencias permitieron esclarecer el homicidio en menos de 24 horas. Sin embargo, evitó proporcionar información adicional sobre la mecánica de los hechos debido a que el expediente se encuentra en proceso de judicialización.

La Fiscalía continuará con el procedimiento para determinar la situación jurídica del detenido, mientras que mayores detalles sobre el caso permanecerán reservados durante esta etapa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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