Choque en la carretera Saltillo-Torreón deja cuatro lesionados a la altura de San Rafael
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El accidente movilizó a cuerpos de emergencia; los cuatro lesionados fueron atendidos y trasladados para recibir atención médica
PARRAS, COAHUILA.- Cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido San Rafael, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad de la región.
De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vio involucrada una camioneta Nissan propiedad de la empresa Comercial Parras, en la que viajaban cuatro hombres. Dos de ellos sufrieron múltiples golpes y fueron trasladados al Centro de Salud de Parras para recibir atención médica.
El vehículo era conducido por Miguel, de 53 años de edad y originario de Parras de la Fuente.
En el mismo accidente también resultaron heridos dos jóvenes identificados como Ángel, de 22 años, y Jordy, de 23, quienes señalaron ser originarios del estado de Durango. Ambos informaron que regresaban de Monterrey con destino a su lugar de origen cuando ocurrió el choque.
Las autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas que originaron el percance, mientras los lesionados recibían atención médica.