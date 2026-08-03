Choque en la carretera Saltillo-Torreón deja cuatro lesionados a la altura de San Rafael

PARRAS, COAHUILA.- Cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido San Rafael, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vio involucrada una camioneta Nissan propiedad de la empresa Comercial Parras, en la que viajaban cuatro hombres. Dos de ellos sufrieron múltiples golpes y fueron trasladados al Centro de Salud de Parras para recibir atención médica.