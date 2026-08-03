‘Vivimos con miedo’: 26 casas, en incertidumbre por la estación del tren Saltillo-Monterrey

Los terrenos de la central ferroviaria que hoy opera Kansas City Southern de México (KCSM) pasarán a ser la estación ‘Saltillo’ del proyecto federal.

La tranquilidad que desde hace al menos 30 años tienen en sus domicilios los habitantes de la calle Francisco Murguía, de la Zona Centro de Saltillo, se ha visto alterada con la construcción de una de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey en esa zona.

Sin embargo, las familias de las 26 viviendas que hay entre la estación y la calle Pinos viven actualmente en incertidumbre, pues desconocen qué pasará con sus casas ante la ampliación del tren de pasajeros.

VANGUARDIA recorrió esta calle y charló con tres vecinas diferentes del sector, quienes pidieron anonimato ante el miedo por posibles represalias.

“Estamos asustadas, estamos preocupadas porque aún no sabemos qué van a hacer con estas casas. Supuestamente han venido, que a nosotros del lado derecho (acera poniente), nos van a quitar los terrenos de atrás, van a hacer una barda para que pase el tren. Allá a las casas de enfrente (acera oriente) les van a quitar creo que tres metros porque quieren ampliar las calles, pero sí estamos asustados, nadie nos ha dicho nada, nadie nos comunica nada”, expuso una de ellas.

El tren de pasajeros tendrá una primera estación en el ejido Derramadero, pasará a una estación más grande en el centro de Saltillo, luego a otro paradero en Ramos Arizpe, posteriormente a la Zona Metropolitana de Monterrey y continuará hasta Nuevo Laredo.

De acuerdo con el sitio web Proyectos México, en total se pretende invertir 175 mil 707 millones 481 mil 446 pesos para el tren, desde Saltillo hasta Nuevo Laredo.

Las vecinas señalan que hace cerca de tres meses acudieron funcionarios a evaluar la situación de sus casas, aparentemente de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila (CERTTURC).

No obstante, también mencionaron que en otras ocasiones quienes acudieron fueron funcionarios federales, a nombre de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre visitas de funcionarios, les adelantaron que era posible hacerles una reducción en sus propiedades para ampliar el derecho de vía del tren, así como la propia calle Francisco Murguía. “A mí me tumbarían toda la cocina, toda mi recámara y un baño”, mencionó una de las habitantes del sector.

Las habitantes también viven en la incertidumbre, pues las casas no les pertenecen, sino que hicieron trámites para comprarlas a la extinta Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), ya que las viviendas se construyeron para beneficio de sus trabajadores.

Aunque las familias buscaron adquirir las viviendas, nunca procedieron sus trámites y por tanto han vivido en la imprecisión jurídica respecto a su patrimonio.

Ese escenario y la construcción del tren incrementó, a su sentir, la posibilidad de ser expulsados en cualquier momento a través de la demolición total o parcial de sus viviendas.

“Aquí lo único que pedimos es que nos informen qué es lo que va a pasar. Porque vivir así no, la verdad es un estrés, es un estrés que se va uno volviendo loco, estar pensando qué irá a pasar mañana, quién irá a venir, porque nadie nos dice nada. Nadie se ha acercado con nosotros a decirnos: ‘Esto va el proyecto’, ya cualquier día ya le avanzan”, señaló otra vecina.