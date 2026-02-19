Un accidente vehicular se registró la mañana de este jueves en el cruce de las calles Almendro y Escuela Miguel García López, en la colonia Saltillo 2000, donde una persona resultó lesionada y otra más fue valorada en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes, los dos automovilistas involucrados señalaron haber tenido el paso al momento del impacto, ya que en el cruce no existen señalamientos de alto. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cae migrante y resulta lesionado, presuntamente al estar alcoholizado

Tras el choque, autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, además de efectuar labores de vialidad en la zona. Como responsable del accidente se señaló al conductor de un automóvil Mitsubishi Mirage, conducido por Jorge Eduardo ¨N¨, de 32 años, quien circulaba por Almendro con dirección a Alameda Zaragoza.

Sin embargo, no realizó el alto correspondiente y le impactó en el costado derecho al vehículo Dodge Caliber, conducido por Yadira Alejandra ¨N¨, de 22 años, quien circulaba por Escuela Miguel García López.

Tras el accidente, se pidió apoyo al número de emergencias 911, arribando personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a una de las participantes, que presentaba lesiones derivadas del percance, así como al conductor del otro vehículo.