Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Ambos conductores aseguraron haber tenido el paso al momento del impacto. ULISES MARTÍNEZ

En el cruce donde ocurrió el accidente no existen señalamientos de alto, situación que fue señalada por ambos conductores tras el impacto

Un accidente vehicular se registró la mañana de este jueves en el cruce de las calles Almendro y Escuela Miguel García López, en la colonia Saltillo 2000, donde una persona resultó lesionada y otra más fue valorada en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos automovilistas involucrados señalaron haber tenido el paso al momento del impacto, ya que en el cruce no existen señalamientos de alto.

Las unidades permanecieron en el sitio mientras se efectuaba el deslinde de responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, además de efectuar labores de vialidad en la zona.

Como responsable del accidente se señaló al conductor de un automóvil Mitsubishi Mirage, conducido por Jorge Eduardo ¨N¨, de 32 años, quien circulaba por Almendro con dirección a Alameda Zaragoza.

Elementos de Tránsito realizaron maniobras de vialidad tras el choque. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, no realizó el alto correspondiente y le impactó en el costado derecho al vehículo Dodge Caliber, conducido por Yadira Alejandra ¨N¨, de 22 años, quien circulaba por Escuela Miguel García López.

Una mujer resultó lesionada y fue atendida por paramédicos en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, se pidió apoyo al número de emergencias 911, arribando personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a una de las participantes, que presentaba lesiones derivadas del percance, así como al conductor del otro vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los involucrados y descartaron lesiones de gravedad en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Las unidades permanecieron en el cruce mientras se llevaban a cabo las maniobras necesarias y el deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados, quienes, tras su valoración, permanecieron en el lugar.

