Saltillo: cae migrante y resulta lesionado, presuntamente al estar alcoholizado

Un migrante fue auxiliado y trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo durante la madrugada de este jueves, luego de que arribara con Policías Estatales que se encontraban a las afueras de la Casa del Migrante, con visibles manchas de sangre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando presuntamente el hombre habría sufrido una caída desde su propia altura, ya que se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y se golpeara, ocasionándose diversas lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Reportan operativo en Misiones V Sector; detienen a hombre con arma de fuego