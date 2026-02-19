Saltillo: cae migrante y resulta lesionado, presuntamente al estar alcoholizado
Elementos estatales solicitaron apoyo médico inmediato al detectar que el migrante presentaba manchas de sangre al arribar a la Casa del Migrante durante la madrugada
Un migrante fue auxiliado y trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo durante la madrugada de este jueves, luego de que arribara con Policías Estatales que se encontraban a las afueras de la Casa del Migrante, con visibles manchas de sangre.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando presuntamente el hombre habría sufrido una caída desde su propia altura, ya que se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y se golpeara, ocasionándose diversas lesiones.
Al arribar con los oficiales, los elementos le brindaron ayuda, además de solicitar la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al inmueble ubicado en el cruce de las calles General Carlos Salazar y Juan de Erbáez para brindarle atención prehospitalaria.
Tras una primera valoración en el lugar, los socorristas determinaron que era necesario su traslado a la institución humanitaria, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del golpe.