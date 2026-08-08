Choque entre motocicleta y auto deja una mujer lesionada en Saltillo

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    Choque entre motocicleta y auto deja una mujer lesionada en Saltillo
    La acompañante del motociclista presentó heridas en los brazos y fue trasladada a una clínica particular. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió en la colonia El Toreo, luego de que presuntamente una camioneta se pasara un alto. La acompañante del motociclista resultó herida

Una mujer resultó lesionada en un aparatoso accidente de motocicleta que ocurrió en la colonia El Toreo, al oriente de Saltillo.

Se solicitaron los servicios de una ambulancia de la Cruz Roja y se valoró a la afectada, quien presentó heridas en los brazos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-trailer-en-el-tramo-los-chorros-accidente-deja-un-herido-FH22703710

La mujer fue llevada a una clínica particular y su estado de salud se reportó fuera de peligro.

El percance ocurrió sobre el bulevar Centenario de Torreón, en el cruce con avenida del Acueducto, donde se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo Dodge Atos.

$!La motocicleta presentó daños considerables tras la colisión registrada en la colonia El Toreo.
La motocicleta presentó daños considerables tras la colisión registrada en la colonia El Toreo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ambos circulaban sobre Centenario de Torreón con dirección al sur. Al llegar al cruce con Acueducto, presuntamente una camioneta se pasó el alto.

Para evitar un fuerte accidente, el motociclista y el conductor del automóvil realizaron maniobras que derivaron en la colisión entre ambas unidades, las cuales terminaron con daños materiales.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la mujer lesionada.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la mujer lesionada. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La conductora de la camioneta, identificada como Claudia, fue asegurada por elementos de Tránsito Municipal para deslindar responsabilidades.

Las compañías aseguradoras llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

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