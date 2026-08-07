Vuelca tráiler en el tramo Los Chorros; accidente deja un herido
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Un lesionado fue el saldo de la volcadura que ocurrió en el tramo Saltillo Los Chorros
Un tráiler que transportaba un cargamento de repollo se volcó esta tarde en el kilómetro 228 de la carretera federal 57, lo que mantuvo parcialmente bloqueada la circulación por más de una hora.
El accidente ocurrió en el carril de sur a norte y estuvo involucrado un camión Ford de redilas, con capacidad de tres y media toneladas, que se dirigía con rumbo a Monterrey.
De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y una presunta falla en los frenos provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual derrapó y posteriormente terminó volcada sobre su costado derecho.
El operador, identificado como Rubén Garza Garza, de 40 años de edad, quedó dentro de la unidad y fue auxiliado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y elementos del cuerpo de Bomberos.
Tras ser valorado en el lugar, se determinó que presentaba diversos golpes, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.
Elementos de la Policía Municipal de Arteaga, Coahuila, acudieron al lugar y se encargaron de abanderar la zona y controlar la circulación para prevenir otro accidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
Las autoridades solicitaron de manera inmediata los servicios de dos grúas para llevar a cabo el retiro de la unidad siniestrada. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del vehículo y el retiro de la carga, con el objetivo de liberar por completo la circulación, que se vio afectada durante más de una hora.
El accidente fue consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las diligencias correspondientes y determinar los daños materiales ocasionados, así como deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse del percance.