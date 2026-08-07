Vuelca tráiler en el tramo Los Chorros; accidente deja un herido

Un tráiler que transportaba un cargamento de repollo se volcó esta tarde en el kilómetro 228 de la carretera federal 57, lo que mantuvo parcialmente bloqueada la circulación por más de una hora.

El accidente ocurrió en el carril de sur a norte y estuvo involucrado un camión Ford de redilas, con capacidad de tres y media toneladas, que se dirigía con rumbo a Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y una presunta falla en los frenos provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual derrapó y posteriormente terminó volcada sobre su costado derecho.

El operador, identificado como Rubén Garza Garza, de 40 años de edad, quedó dentro de la unidad y fue auxiliado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y elementos del cuerpo de Bomberos.