Choque frontal deja un muerto y un lesionado grave en la carretera a Monclova

Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente lesionada luego de un accidente ocurrido la mañana de este martes sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 35, en el tramo Ojo Caliente–Santa Cruz. El percance ocurrió alrededor de las 06:15 horas e involucró a un tráiler de carga con razón social Collete, Carga en Movimiento, que circulaba de Monclova hacia Manzanillo. Según el conductor, una camioneta le invadió el carril, lo que provocó un impacto frontal que no pudo evitar.

El vehículo presuntamente responsable era una camioneta Nissan NP 200 con placas del estado de Nuevo León, propiedad de la empresa Aguafria, fábrica de hielo, que circulaba con dirección a Monclova. Tras el choque, una persona salió proyectada del interior y otra quedó atrapada dentro de la unidad. Las víctimas, de entre 30 y 40 años, terminaron fuera de la carretera, en dirección contraria a la circulación que llevaban inicialmente. Testigos y transeúntes dieron aviso al número de emergencias 911.

De inmediato, el personal del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe envió un camión de rescate, una ambulancia y equipo hidráulico para liberar a la persona atrapada, quien se encontraba inconsciente pero con signos vitales. Fue trasladada de urgencia a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. La Guardia Nacional se hará responsable del peritaje correspondiente.