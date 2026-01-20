Choque frontal deja un muerto y un lesionado grave en la carretera a Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 enero 2026
    Choque frontal deja un muerto y un lesionado grave en la carretera a Monclova
    Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias y el peritaje para determinar las causas del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El área fue acordonada y quedó bajo resguardo de autoridades federales y estatales mientras se realizaba el peritaje y las investigaciones correspondientes

Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente lesionada luego de un accidente ocurrido la mañana de este martes sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 35, en el tramo Ojo Caliente–Santa Cruz.

El percance ocurrió alrededor de las 06:15 horas e involucró a un tráiler de carga con razón social Collete, Carga en Movimiento, que circulaba de Monclova hacia Manzanillo. Según el conductor, una camioneta le invadió el carril, lo que provocó un impacto frontal que no pudo evitar.

TE PUEDE INTERESAR: Fuego consume techo de palapa y moviliza a Bomberos de Saltillo

$!Elementos del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe y paramédicos brindan atención en el lugar del accidente ocurrido sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 35.
Elementos del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe y paramédicos brindan atención en el lugar del accidente ocurrido sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 35. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El vehículo presuntamente responsable era una camioneta Nissan NP 200 con placas del estado de Nuevo León, propiedad de la empresa Aguafria, fábrica de hielo, que circulaba con dirección a Monclova. Tras el choque, una persona salió proyectada del interior y otra quedó atrapada dentro de la unidad.

Las víctimas, de entre 30 y 40 años, terminaron fuera de la carretera, en dirección contraria a la circulación que llevaban inicialmente. Testigos y transeúntes dieron aviso al número de emergencias 911.

$!La camioneta Nissan NP 200 terminó fuera de la cinta asfáltica, en sentido contrario a la circulación, tras el impacto frontal con un tráiler de carga.
La camioneta Nissan NP 200 terminó fuera de la cinta asfáltica, en sentido contrario a la circulación, tras el impacto frontal con un tráiler de carga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De inmediato, el personal del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe envió un camión de rescate, una ambulancia y equipo hidráulico para liberar a la persona atrapada, quien se encontraba inconsciente pero con signos vitales. Fue trasladada de urgencia a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. La Guardia Nacional se hará responsable del peritaje correspondiente.

$!El tramo Ojo Caliente–Santa Cruz permaneció parcialmente cerrado durante las labores de auxilio y el levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades.
El tramo Ojo Caliente–Santa Cruz permaneció parcialmente cerrado durante las labores de auxilio y el levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El área quedó acordonada mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a Ramos Arizpe, realizaba las investigaciones para determinar responsabilidades.

Tras concluir las diligencias, se levantó el cuerpo de la persona fallecida y se trasladó a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de la muerte y se notificará a la empresa para que se informe a los familiares y se proceda con la entrega del cuerpo para los servicios correspondientes.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo son pocas las personas que optan por el trabajo comunitario como castigo por conducir en estado de ebriedad; la mayoría prefiere pagar la multa en efectivo.

Mil 200 personas buscaron medios alternos en Saltillo para evitar pagar multa por ebriedad
Operativo involucra a Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, empresa y sindicatos, explicó el gobernador.

Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

Tras agendar la cita, los jóvenes deben acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento

Facilitan trámite de Cartilla Militar con citas en línea en Saltillo
Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos

Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
Tiempo de canallas

Tiempo de canallas
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad