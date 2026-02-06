Choque lateral genera tráfico en la entrada a Saltillo

Un accidente de tipo lateral ocasionó daños en dos vehículos, además de afectaciones a la vialidad en el sentido de Ramos Arizpe a Saltillo, lo que generó la movilización de personal de las autoridades municipales.

El percance se registró minutos antes de las 08:00 horas, en los carriles central y derecho, antes de ingresar a la ciudad de Saltillo. Como presunto responsable fue señalado el conductor de un Chevrolet Chevy.

