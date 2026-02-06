Choque lateral genera tráfico en la entrada a Saltillo

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Choque lateral genera tráfico en la entrada a Saltillo
    Las unidades fueron orilladas para permitir la liberación de la vialidad. FOTO: Ulises Martínez

Los vehículos involucrados presentaron daños materiales, principalmente en la parte lateral izquierda del Chevrolet Chevy y en los neumáticos del lado derecho de la camioneta Peugeot

Un accidente de tipo lateral ocasionó daños en dos vehículos, además de afectaciones a la vialidad en el sentido de Ramos Arizpe a Saltillo, lo que generó la movilización de personal de las autoridades municipales.

El percance se registró minutos antes de las 08:00 horas, en los carriles central y derecho, antes de ingresar a la ciudad de Saltillo. Como presunto responsable fue señalado el conductor de un Chevrolet Chevy.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acelerado pierde el control y provoca choque en el periférico LEA

$!La camioneta Peugeot Rifter resultó con daños en los neumáticos tras salir momentáneamente de la carretera.
La camioneta Peugeot Rifter resultó con daños en los neumáticos tras salir momentáneamente de la carretera. FOTO: Ulises Martínez

De acuerdo con la información, el conductor del vehículo, intentó cambiar de carril sin percatarse de la presencia de una camioneta Peugeot Rifter, que circulaba a su costado, impactándola en la parte lateral izquierda.

A consecuencia del golpe, la camioneta salió momentáneamente de la carretera, lo que provocó que se dañaran los neumáticos del lado derecho, obligando a su conductor a detenerse en uno de los carriles para realizar el cambio de llantas.

$!Ambos vehículos presentaron daños materiales tras el impacto lateral.
Ambos vehículos presentaron daños materiales tras el impacto lateral. FOTO: Ulises Martínez

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se registraron daños materiales que serán atendidos por las aseguradoras correspondientes. Posteriormente, ambos vehículos fueron retirados a un costado para liberar la vialidad.

