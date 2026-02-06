Choque lateral genera tráfico en la entrada a Saltillo
Los vehículos involucrados presentaron daños materiales, principalmente en la parte lateral izquierda del Chevrolet Chevy y en los neumáticos del lado derecho de la camioneta Peugeot
Un accidente de tipo lateral ocasionó daños en dos vehículos, además de afectaciones a la vialidad en el sentido de Ramos Arizpe a Saltillo, lo que generó la movilización de personal de las autoridades municipales.
El percance se registró minutos antes de las 08:00 horas, en los carriles central y derecho, antes de ingresar a la ciudad de Saltillo. Como presunto responsable fue señalado el conductor de un Chevrolet Chevy.
De acuerdo con la información, el conductor del vehículo, intentó cambiar de carril sin percatarse de la presencia de una camioneta Peugeot Rifter, que circulaba a su costado, impactándola en la parte lateral izquierda.
A consecuencia del golpe, la camioneta salió momentáneamente de la carretera, lo que provocó que se dañaran los neumáticos del lado derecho, obligando a su conductor a detenerse en uno de los carriles para realizar el cambio de llantas.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se registraron daños materiales que serán atendidos por las aseguradoras correspondientes. Posteriormente, ambos vehículos fueron retirados a un costado para liberar la vialidad.