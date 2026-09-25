Choque múltiple paraliza la circulación, en Ramos Arizpe

Un aparatoso accidente automovilístico se registró sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del puente Los Pinos, en dirección a Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Nissan de redilas no alcanzó a frenar y se impactó contra una Ford F-150, que se encontraba detenida en espera de la luz del semáforo.

Tras el primer impacto, el conductor de la Nissan realizó una maniobra para esquivar la camioneta Ford, pero invadió el carril central, por donde circulaba un vehículo Gili.

El conductor del Gili no pudo evitar el impacto y chocó contra la Nissan, por lo que las tres unidades involucradas resultaron con daños materiales.

Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.