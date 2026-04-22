Cierre de reclutamiento en Saltillo: Buscan 50 nuevos cadetes para fortalecer la seguridad municipal

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Cierre de reclutamiento en Saltillo: Buscan 50 nuevos cadetes para fortalecer la seguridad municipal
    La Directora de la Academia, Diana Olivia Estrada Hernández, informó que esta semana y la próxima son las últimas para recibir documentos de aspirantes interesados en integrarse a la corporación este año. SERGIO SOTO

Carrera Policial: Becas de formación y sueldos competitivos para nuevos elementos

La Academia de Policía de Saltillo entró en su recta final de reclutamiento para el presente año. Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la institución, informó que esta semana y la próxima representan la última oportunidad para los aspirantes que deseen integrarse a la segunda generación del período 2026.

Filtros estrictos y perfil ciudadano

El proceso de selección no es sencillo. De acuerdo con la funcionaria, históricamente el 50 por ciento de los aspirantes no logra superar las pruebas de control y confianza realizadas en el Centro de Evaluación del Estado (C3). Estas evaluaciones incluyen exámenes psicológicos, médicos, toxicológicos y la prueba del polígrafo.

”Buscamos ciudadanos que demuestren una forma digna de vivir, con valores de honestidad, responsabilidad y una verdadera vocación de servicio a la comunidad”, señaló Estrada Hernández.

Los requisitos mínimos indispensables para los interesados son: contar con la Cartilla Militar liberada (en el caso de los varones, por disposición federal), haber concluido los estudios de preparatoria y aprobar los exámenes de control y confianza.

Capacitación con estándares internacionales

La Academia de Policía de Saltillo recientemente aprobó su auditoría bajo los estándares de CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), obteniendo cero observaciones. Los auditores internacionales destacaron la calidad de la formación local, sugiriendo incluso que la corporación ya se encuentra en niveles de competencia para buscar capacitaciones fuera del país.

El programa de formación inicial tiene una duración de seis meses. Una vez graduados, los elementos reciben una capacitación especializada adicional de uno a tres meses, dependiendo del agrupamiento al que sean asignados, como Tránsito, Policía Ambiental o el Grupo de Reacción (GRS).

Incentivos económicos: Becas y sueldos

Como parte de la estrategia para atraer a los mejores perfiles, el Gobierno Municipal ha reforzado los beneficios económicos. Durante el período de formación, los cadetes reciben una beca mensual de 7,000 pesos. Al concluir satisfactoriamente su preparación e integrarse formalmente a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el sueldo inicial asciende a los 18,000 pesos mensuales.

La meta de la administración actual es incorporar un total de 100 nuevos elementos durante este año para mantener a Saltillo como una de las capitales más seguras del país. Quienes no alcancen a entregar papelería en estas dos semanas podrán seguirlo haciendo, aunque su proceso quedará programado para el ciclo 2027.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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