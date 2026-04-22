Queda tráilero prensado en aparatoso choque frontal entre tractocamiones en la carretera 57

Un choque frontal entre dos tractocamiones se registró la madrugada de este miércoles en la carretera libre a Matehuala, a la altura del kilómetro 220, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades tanto de Arteaga como de Derramadero. Una vez en el sitio del accidente, ocurrido alrededor de las 04:00 horas, los rescatistas se percataron de que uno de los conductores estaba prensado en la cabina de su unidad, por lo que iniciaron maniobras de liberación utilizando equipo hidráulico.

Tras varios minutos de trabajo, lograron extraerlo y prepararlo para su traslado a un hospital. Se trata de Martín ¨N¨, de 43 años de edad, originario de San Luis Potosí, quien fue llevado a un nosocomio privado por la unidad de urgencias de Bomberos de Arteaga. De acuerdo con la información recabada en el lugar, conducía un autotanque vacío, ya que había realizado una descarga de melaza en Durango y se dirigía de regreso a territorio potosino.

El hombre presentaba múltiples golpes, así como traumatismo craneoencefálico moderado, trauma en tórax y abdomen, además de fracturas en extremidades superiores. Asimismo, una parte del mango del volante se le incrustó en la tibia y peroné izquierdos. Otra persona resultó lesionada, identificada como José Antonio ¨N¨, de 32 años, quien fue atendida por personal de Bomberos de Derramadero, que trabajó en conjunto con elementos de Arteaga para la atención del accidente.

Elementos de la Policía Municipal de Arteaga tomaron conocimiento del accidente y esperaron al personal de la Guardia Nacional, quienes se harían cargo de las diligencias pertinentes, además de solicitar grúas para retirar las unidades y despejar la vialidad.