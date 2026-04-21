Llega el cubano Óscar Colás a Saraperos para la Temporada 2026 de la LMB

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Saraperos
/ 21 abril 2026
    Llega el cubano Óscar Colás a Saraperos para la Temporada 2026 de la LMB
    El jardinero cubano aporta versatilidad defensiva en los jardines de Saltillo. FOTO: ESPECIAL

Saltillo anunció la llegada del bateador zurdo con experiencia en Cuba, Japón, Grandes Ligas y el beisbol invernal mexicano, que buscará aportar profundidad al equipo

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la incorporación del jardinero cubano Óscar Colás, quien se integra al roster con experiencia en distintos circuitos internacionales y paso reciente por el beisbol mexicano invernal.

Colás, originario de La Habana, se desempeña como outfielder y bateador zurdo. Su perfil ofensivo está basado en el contacto, con capacidad para colocar la pelota en juego y aportar movilidad en las bases. Defensivamente puede cubrir distintas posiciones en los jardines, lo que amplía las opciones del cuerpo técnico en la alineación.

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El pelotero inició su trayectoria profesional en 2016 con las Avispas de Santiago dentro de la Serie Nacional de Cuba, una de las principales vitrinas del beisbol en la isla. Tras ese primer ciclo, emigró al sistema asiático para continuar su desarrollo entre 2017 y 2019, periodo en el que formó parte de la liga de desarrollo de los SoftBank Hawks de Fukuoka, organización de la Nippon Professional Baseball.

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Su siguiente paso llegó en 2022, cuando fue firmado por los Chicago White Sox. En la organización estadounidense avanzó a través de Ligas Menores hasta concretar su debut en las Grandes Ligas de Béisbol en 2023. Durante ese proceso logró mantenerse en el máximo nivel por tramos de la temporada 2024, acumulando experiencia frente a pitcheo de alto nivel.

Previo a su llegada a Saltillo, Colás tuvo actividad en la Liga Mexicana del Pacífico, donde defendió los colores de los Algodoneros de Guasave durante el invierno más reciente. Su participación en ese circuito le permitió adaptarse al entorno del beisbol mexicano y mantenerse en ritmo competitivo.

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La directiva de Saraperos apuesta por el aporte integral del jardinero, tanto en ofensiva como en defensa, en una etapa de la temporada donde el equipo busca fortalecer su profundidad. La versatilidad de Colás podría traducirse en distintas combinaciones dentro del lineup, dependiendo de las necesidades del cuerpo técnico.

Con esta incorporación, la novena de Saltillo continúa ajustando su plantel con miras a mejorar su rendimiento en la campaña, sumando a un jugador que ha transitado por ligas de Cuba, Japón, Estados Unidos y México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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