POLITICÓN: Morena se juega el futuro de la dirigencia nacional en Coahuila

I. PRUEBA DE FUEGO La elección en Coahuila dejó de ser local... y se volvió nacional. Dicen los que conocen los detalles que, al interior de Morena, el resultado no sólo definirá el Congreso estatal, sino también el futuro de la dirigencia morenista. Por eso reapareció Andrés Manuel –no me digan Andy– López Beltrán para coordinar la operación territorial de decenas de diputados federales que ya alistan su llegada al estado. La meta es ambiciosa: arrebatarle al PRI la mayoría y sentar las bases rumbo al 2027. En medio de versiones sobre su posible salida, todo apunta a que su permanencia también está en juego. II. TODO O NADA Nos cuentan que el mensaje hacia adentro es directo: no hay margen de error. Si los resultados no favorecen, vendrán cambios en la dirigencia nacional. Así de claro. Y ahí entra la duda: ¿se queda o se va? Porque, dicen, su futuro dependerá en buena medida de lo que ocurra en Coahuila. Mientras tanto, la estrategia se acelera con brigadas y operación territorial. Pero hay un detalle que no pasa inadvertido: Coahuila sigue siendo terreno complicado –hasta ahora imposible– para Morena.

III. AL QUE MADRUGA... Uno de cada cinco afiliados a la Coparmex Coahuila Sureste ya realiza pruebas piloto sobre la implementación de la jornada reducida, cuya primera etapa se implementará en enero de 2027. Aún faltan más de ocho meses para que eso ocurra, pero de acuerdo con el líder del organismo patronal, Alfredo López Villarreal, un buen número de empresarios ha decidido no esperar para iniciar el ajuste de sus procesos con miras a la reducción de las primeras dos horas que se descontarán a la jornada actual de 48. La proactividad que están mostrando, sin duda, les pagará bien. IV. MEJOR ADELANTARSE Y es que en una región altamente industrializada como la nuestra, que se encuentra vinculada a cadenas de valor que operan bajo la lógica del just-in-time, lo peor que una empresa puede hacer es dejar las cosas para el último momento. Será importante, desde luego, que el porcentaje de empresas que apresuren el paso se incremente, de forma que, llegado el momento, todo mundo se encuentre listo para una transición suave a las nuevas reglas laborales. Porque, además, esa será la realidad de los próximos cuatro años.

V. ALERTA EMPRESARIAL Y más del mundo empresarial... ahora fue Canacintra Torreón la que alzó la voz tras la decisión de la Suprema Corte –que preside el ministro Hugo Aguilar Ortiz– de permitir a la UIF congelar cuentas sin orden judicial. El argumento de la mayoría es que se trata de una medida preventiva, necesaria para actuar con rapidez ante indicios de operaciones ilícitas. Sin embargo, desde el sector productivo la lectura es otra: advierten que, en la práctica, esto puede paralizar la operación de empresas de un momento a otro. El contraste entre la intención y los efectos es justamente lo que enciende las alertas. VI. DEBATE ABIERTO El tema no es menor y está lejos de ser unánime. Mientras la Corte sostiene que existen mecanismos de defensa –como el derecho de audiencia y la posibilidad de acudir a tribunales–, voces críticas señalan que el daño puede ser inmediato. Congelar cuentas, dicen, afecta nóminas, proveedores y la continuidad de las empresas. Por eso, el debate sigue abierto. Combatir ilícitos es indispensable... pero la pregunta es si el equilibrio con la certeza jurídica está realmente garantizado.

VII. ACLARACIÓN QUE REFUERZA En relación con lo publicado en este espacio sobre la candidatura del PT en el Distrito 8, nos hacen llegar información para matizar el perfil de Lucía Zorrilla Cepeda. Nos dicen que cuenta con trayectoria: participación en Morena, cargos internos y presencia en estructuras partidistas. Incluso se destaca su participación en una elección interna en la que obtuvo 367 votos. El dato ahí está. El problema es que, más que desmentir lo señalado, parece confirmarlo. Porque si ese es el principal referente público... la duda sobre su nivel de posicionamiento no sólo permanece, se refuerza. VIII. LOS NÚMEROS HABLAN Y es que basta revisar la propia sábana de resultados para poner las cosas en perspectiva: 367 votos la colocaron como la segunda menos peor, muy lejos del primer lugar, que superó los mil votos. Es decir, ni siquiera en su mejor escenario logró destacar de manera contundente. Así, más que una carta fuerte, el perfil sigue generando preguntas. Porque si de eso se trata el respaldo electoral, entonces el diagnóstico inicial no estaba tan equivocado. Y con esos números sobre la mesa... ¡no pos wow!

IX. DESORDEN TOTAL Lo ocurrido en Piedras Negras parece más una escena de película que un asunto de gobierno. El gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, se atrincheró en sus oficinas tras ser suspendido, en medio de un conflicto abierto con el alcalde Jacobo Rodríguez. Pero más allá del espectáculo, el tema es político: la imagen que deja es de desorden. Una paramunicipal clave con meses de problemas, señalamientos y ahora este tipo de episodios. Porque cuando las cosas llegan a este punto, el problema ya no es sólo interno... es de gobierno.