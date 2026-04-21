Asesino de Teotihuacán era fan de Thor y de Hitler

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Opinión
/ 21 abril 2026
    Asesino de Teotihuacán era fan de Thor y de Hitler
    CUARTOSCURO

En los apuntes que dejó, Jasso Ramírez expresaba, entre incoherencias, que los dioses lo habían elegido. No mencionaba a Thor, en particular, sino a los dioses en general

Julio César Jasso Ramírez le dejó una carta a su mamá. Le decía que se iba de viaje a Rusia. Que no sabría de él durante algún tiempo. En realidad se fue a Teotihuacán. Se hospedó una noche en el hotel Villa Meztli. Al día siguiente subió a la pirámide de La Luna y comenzó a amenazar y matar a los turistas que estaban disfrutando de la zona arqueológica de Teotihuacán.

La madre del asesino de Teotihuacán ha cooperado decididamente con las autoridades. Está en shock, según me relatan fuentes de alto nivel con las que hablé para escribir esta columna.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cdmx-y-el-caso-edith-guadalupe-8-anos-30-anos-y-las-mujeres-AG20153542

Cuando los agentes oficiales catearon la casa donde vivía Julio César Jasso Ramírez (distinta a la casa de su mamá), encontraron un montón de fotografías y posters del actor Chris Hemsworth, intérprete de Thor en la saga de superhéroes Avengers del universo cinematográfico de Marvel. Estaban pegadas en la pared. Algunas de ellas modificadas digitalmente para que lucieran con una musculatura sobrehumana. En los apuntes que dejó, Jasso Ramírez expresaba, entre incoherencias, que los dioses lo habían elegido. No mencionaba a Thor, en particular, sino a los dioses en general.

Eso fue lo que más llamó la atención de los investigadores del gobierno cuando entraron a la vivienda de Julio César Jasso Ramírez.

Encontraron también un libro. “El Suplicio de Venus”, una novela corta publicada en alemán en 1870 por el escritor austrohúngaro Leopold von Sacher-Masoch. Según la referencia en internet, la trama gira en torno a un hombre que desarrolla una intensa fascinación por ser dominado por una mujer, al grado que convence a la mujer de firmar un contrato donde él se convierte en su “esclavo” y ella en su ama, en una relación de poder, deseo y sumisión. Suena como a la novela madre de “50 Sombras de Grey”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/agresor-de-teotihuacan-era-imitador-de-masacres-en-eu-con-perfil-psicopatico-y-recibia-ordenes-que-no-eran-de-la-tierra-PF20167668

En sus redes sociales hay varias referencias a Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889. Justo un 20 de abril, antier, Julio César Jasso Ramírez cometió el ataque y se suicidó.

También encontraron muchas referencias a la masacre escolar de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999, el mismo 20 de abril, y que fue retratada en el aclamado documental “Bowling for Columbine”, de Michael Moore.

SACIAMORBOS

Cuentan algunos con información privilegiada que el mensaje que vino a dar el jefe negociador de Estados Unidos para el T-MEC, Jamieson Greer, fue bastante diáfano: en julio el presidente Donald Trump no va a firmar la renovación del T-MEC. En México interpretaron el mensaje como una posición dura para negociar: que no la firme en julio no quiere decir que no la firme nunca; es más, quizá ni siquiera quiere decir que no la firme en julio.

@CarlosLoret

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Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Nació en Mérida, Yucatán, México. Tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es el conductor del noticiero matutino ‘Primero Noticias’ de Televisa. Durante su carrera profesional ha recibido varias veces el Premio Nacional de Periodismo, fue incluido en la lista del 2008 de Jóvenes Líderes Mundiales del Foro Económico Mundial y ha sido distinguido como líder mexicano.

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