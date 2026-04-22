Intenta llevarse a su hijo, hiere a su padre con un cuchillo y huye tras amenazas en Saltillo

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Intenta llevarse a su hijo, hiere a su padre con un cuchillo y huye tras amenazas en Saltillo
    La presunta agresora huyó del domicilio antes de la llegada de las autoridades, luego de amenazar a sus propios padres. ULISES MARTÍNEZ

La mujer había dejado a su hijo con sus padres días antes, pero al intentar recuperarlo, estos se negaron por preocupaciones sobre su entorno y condiciones de vida

Una mujer que va y viene dejando a sus hijos con sus padres para estar con su pareja arribó la mañana de este miércoles a calles de la colonia Zaragoza, en Saltillo, y trató de llevarse a su hijo, al cual había dejado con sus abuelos días antes; al negárselo, agredió a sus padres con un arma blanca.

Alrededor de las 09:00 horas, personal de la Unidad de Integración Familiar acudió a la calle Sauce, donde se entrevistaron con los padres de la mujer, quien al ver que habían llamado a la policía decidió retirarse del lugar.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el lugar al hombre herido, descartando su traslado a un hospital tras las curaciones.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el lugar al hombre herido, descartando su traslado a un hospital tras las curaciones. ULISES MARTÍNEZ

Comentaron que Eunice Alejandra ¨N¨, de 40 años, llegó al domicilio para llevarse a su hijo, pero al saber que vive con una persona que consume sustancias prohibidas y que ella también lo hace, no quisieron entregárselo, por lo que se tornó agresiva.

Primero agredió a su madre y, al ver esto, el padre intervino para separarlas; sin embargo, Eunice tomó un cuchillo y lo lesionó en el dedo pulgar de la mano derecha, para posteriormente retirarse del lugar amenazándolos con envenenarlos.

$!El padre de la mujer resultó lesionado en una mano luego de intervenir para evitar que su esposa fuera agredida durante el conflicto.
El padre de la mujer resultó lesionado en una mano luego de intervenir para evitar que su esposa fuera agredida durante el conflicto. ULISES MARTÍNEZ

Al arribo de las unidades, la agresora ya se había retirado y el padre fue atendido por personal de la Cruz Roja, quienes le realizaron curaciones y descartaron su traslado a un hospital, quedándose en el sitio.

Los afectados serían asesorados por los oficiales para que acudan a interponer la denuncia correspondiente, evitar que la mujer se acerque nuevamente y, en su caso, solicitar la custodia del menor.

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