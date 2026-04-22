Intenta llevarse a su hijo, hiere a su padre con un cuchillo y huye tras amenazas en Saltillo

Una mujer que va y viene dejando a sus hijos con sus padres para estar con su pareja arribó la mañana de este miércoles a calles de la colonia Zaragoza, en Saltillo, y trató de llevarse a su hijo, al cual había dejado con sus abuelos días antes; al negárselo, agredió a sus padres con un arma blanca. Alrededor de las 09:00 horas, personal de la Unidad de Integración Familiar acudió a la calle Sauce, donde se entrevistaron con los padres de la mujer, quien al ver que habían llamado a la policía decidió retirarse del lugar.

Comentaron que Eunice Alejandra ¨N¨, de 40 años, llegó al domicilio para llevarse a su hijo, pero al saber que vive con una persona que consume sustancias prohibidas y que ella también lo hace, no quisieron entregárselo, por lo que se tornó agresiva. Primero agredió a su madre y, al ver esto, el padre intervino para separarlas; sin embargo, Eunice tomó un cuchillo y lo lesionó en el dedo pulgar de la mano derecha, para posteriormente retirarse del lugar amenazándolos con envenenarlos.

Al arribo de las unidades, la agresora ya se había retirado y el padre fue atendido por personal de la Cruz Roja, quienes le realizaron curaciones y descartaron su traslado a un hospital, quedándose en el sitio. Los afectados serían asesorados por los oficiales para que acudan a interponer la denuncia correspondiente, evitar que la mujer se acerque nuevamente y, en su caso, solicitar la custodia del menor.