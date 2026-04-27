Clausuran ‘Ranchito Safari’ por presunto maltrato animal en Arteaga

Un operativo por presunto maltrato animal se llevó a cabo en el establecimiento denominado “Ranchito Safari”, ubicado en la colonia Nogalera, en el municipio de Arteaga, Coahuila. La intervención tuvo como objetivo verificar las condiciones de bienestar de los animales que se encontraban en exhibición. El despliegue fue encabezado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), bajo la coordinación de la licenciada Claudia Elvira Rodríguez, con la participación de cuatro elementos de la dependencia. Asimismo, se contó con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal.

Por parte de la corporación investigadora, se colaboró en las labores de inspección realizadas dentro del predio. Las autoridades revisaron las condiciones en las que se mantenían los animales.

Durante el operativo, el personal procedió a evaluar distintos aspectos relacionados con el trato, resguardo y entorno de los ejemplares en exhibición, como parte de las acciones para detectar posibles irregularidades en materia de protección animal. Como resultado de la intervención, las autoridades determinaron la clausura total del sitio conocido como “Ranchito Safari”, quedando bajo resguardo mientras se da seguimiento a las investigaciones correspondientes. Se informó que, posteriormente, los animales quedarían bajo el cuidado de personal de la Policía Ambiental y del Museo del Desierto, con el fin de evaluar su estado de salud y determinar las acciones a seguir respecto a los ejemplares asegurados.