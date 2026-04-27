Clausuran ‘Ranchito Safari’ por presunto maltrato animal en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 abril 2026
    Clausuran ‘Ranchito Safari’ por presunto maltrato animal en Arteaga
    Tras la inspección, las autoridades determinaron la clausura total del establecimiento, quedando el sitio bajo resguardo oficial mientras continúan las investigaciones. CORTESÍA

Los animales asegurados serán evaluados por personal especializado para determinar su estado de salud y las acciones a seguir

Un operativo por presunto maltrato animal se llevó a cabo en el establecimiento denominado “Ranchito Safari”, ubicado en la colonia Nogalera, en el municipio de Arteaga, Coahuila. La intervención tuvo como objetivo verificar las condiciones de bienestar de los animales que se encontraban en exhibición.

El despliegue fue encabezado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), bajo la coordinación de la licenciada Claudia Elvira Rodríguez, con la participación de cuatro elementos de la dependencia. Asimismo, se contó con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/golpea-a-adulto-mayor-y-lo-deja-lesionado-en-saltillo-agresor-se-refugia-en-su-domicilio-CJ20295403

Por parte de la corporación investigadora, se colaboró en las labores de inspección realizadas dentro del predio. Las autoridades revisaron las condiciones en las que se mantenían los animales.

$!Personal de la PROPAEC, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, revisó las condiciones en las que se encontraban diversos animales en exhibición dentro del predio.
Personal de la PROPAEC, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, revisó las condiciones en las que se encontraban diversos animales en exhibición dentro del predio. CORTESÍA

Durante el operativo, el personal procedió a evaluar distintos aspectos relacionados con el trato, resguardo y entorno de los ejemplares en exhibición, como parte de las acciones para detectar posibles irregularidades en materia de protección animal.

Como resultado de la intervención, las autoridades determinaron la clausura total del sitio conocido como “Ranchito Safari”, quedando bajo resguardo mientras se da seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Se informó que, posteriormente, los animales quedarían bajo el cuidado de personal de la Policía Ambiental y del Museo del Desierto, con el fin de evaluar su estado de salud y determinar las acciones a seguir respecto a los ejemplares asegurados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clausura
Seguridad
maltrato animal

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana