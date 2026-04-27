Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio

Con un golpe en la cabeza, el cual aparentemente lo dejó sin poder ver del ojo izquierdo, fue llevado a valoración médica un hombre de 86 años, quien fue agredido por un vecino en calles de la colonia Morelos, en Saltillo. Minutos después de las 11:00 horas de este lunes, personal de la Policía Municipal, así como de la Cruz Roja, acudieron a la calle 13, entre las calles 22 y 24 de la mencionada colonia, donde se reportaba a una persona lesionada.

En el lugar, paramédicos de la institución atendieron a José de Jesús ¨N¨, quien había sido agredido cuando caminaba por la calle, sin que se precisara si fue golpeado con una botella o una piedra. La agresión le provocó una lesión que comenzó a sangrar; de acuerdo con testigos y vecinos, esta habría sido ocasionada por Leonel ¨N¨, habitante del sector, a quien señalaron como una persona agresiva y violenta con los residentes de la zona.

Indicaron que incluso algunos evitan pasar por su domicilio, ya que presuntamente los insulta y amenaza sin motivo aparente. Señalaron que ya se ha solicitado apoyo a las autoridades; sin embargo, no se ha procedido debido a la falta de una denuncia formal en su contra. Tras ser valorado, el adulto mayor fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para su atención especializada y descartar riesgos a su salud. Las autoridades indicaron que esperan la denuncia correspondiente para poder actuar, ya que el presunto agresor se resguardó en su domicilio.