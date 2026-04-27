Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
    El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades indicaron que será necesaria una denuncia formal para proceder legalmente contra el presunto agresor y continuar con las investigaciones

Con un golpe en la cabeza, el cual aparentemente lo dejó sin poder ver del ojo izquierdo, fue llevado a valoración médica un hombre de 86 años, quien fue agredido por un vecino en calles de la colonia Morelos, en Saltillo.

Minutos después de las 11:00 horas de este lunes, personal de la Policía Municipal, así como de la Cruz Roja, acudieron a la calle 13, entre las calles 22 y 24 de la mencionada colonia, donde se reportaba a una persona lesionada.

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$!Un adulto mayor de 86 años fue trasladado a un hospital tras ser agredido en la colonia Morelos, donde resultó con una lesión en la cabeza que afectó su visión.
Un adulto mayor de 86 años fue trasladado a un hospital tras ser agredido en la colonia Morelos, donde resultó con una lesión en la cabeza que afectó su visión. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar, paramédicos de la institución atendieron a José de Jesús ¨N¨, quien había sido agredido cuando caminaba por la calle, sin que se precisara si fue golpeado con una botella o una piedra.

La agresión le provocó una lesión que comenzó a sangrar; de acuerdo con testigos y vecinos, esta habría sido ocasionada por Leonel ¨N¨, habitante del sector, a quien señalaron como una persona agresiva y violenta con los residentes de la zona.

$!Autoridades indicaron que no se ha procedido legalmente debido a la falta de una denuncia formal contra el señalado.
Autoridades indicaron que no se ha procedido legalmente debido a la falta de una denuncia formal contra el señalado. ULISES MARTÍNEZ

Indicaron que incluso algunos evitan pasar por su domicilio, ya que presuntamente los insulta y amenaza sin motivo aparente. Señalaron que ya se ha solicitado apoyo a las autoridades; sin embargo, no se ha procedido debido a la falta de una denuncia formal en su contra.

Tras ser valorado, el adulto mayor fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para su atención especializada y descartar riesgos a su salud. Las autoridades indicaron que esperan la denuncia correspondiente para poder actuar, ya que el presunto agresor se resguardó en su domicilio.

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