Clima de Saltillo: Lluvia y temperaturas mínimas de 19 grados para el fin de semana
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Se prevé un fin de semana mayormente nublado y con lluvia ligera. La temperatura máxima podría llegar hasta los 27 centígrados, de acuerdo con el SMN
El clima para la capital de Coahuila, Saltillo, para este sábado 18 de julio prevé lluvia ligera y tormenta eléctrica con 22 grados por la mañana y un máximo de 27 durante la tarde.
En cuanto a la humedad rondará el 60 por ciento.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe un 10% de probabilidad de precipitaciones y se espera un cielo mayormente nublado.
PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA LA SEMANA
Domingo 19 de julio: Se espera una temperatura máxima de 31 grados, cielo nublado y una probabilidad de lluvia del 20%.
Lunes 20 de julio: Una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31. El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de lluvia ligera en un 20%.
Martes 21 de julio: Temperatura mínima de 19 y máxima de 31 centígrados. Se prevé llovizna durante la tarde y un viento de 16 kilómetros por hora.
Miércoles 22 de julio: Mínima de 19 grados y una máxima de 30 centígrados. El cielo estará parcialmente soleado y la humedad se mantendrá en 37%.
Jueves 23 de julio: Humedad del 41% con temperaturas entre los 19 y 30 centígrados. El cielo estará mayormente soleado.
Viernes 24 de julio: Temperatura de 19 grados como mínimo y máximo de 30. La humedad estará sobre el 35% y el cielo totalmente despejado.
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