Clima de Saltillo: Lluvia y temperaturas mínimas de 19 grados para el fin de semana

En cuanto a la humedad rondará el 60 por ciento.

El clima para la capital de Coahuila , Saltillo , para este sábado 18 de julio prevé lluvia ligera y tormenta eléctrica con 22 grados por la mañana y un máximo de 27 durante la tarde.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe un 10% de probabilidad de precipitaciones y se espera un cielo mayormente nublado.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA LA SEMANA

Domingo 19 de julio: Se espera una temperatura máxima de 31 grados, cielo nublado y una probabilidad de lluvia del 20%.

Lunes 20 de julio: Una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31. El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de lluvia ligera en un 20%.

Martes 21 de julio: Temperatura mínima de 19 y máxima de 31 centígrados. Se prevé llovizna durante la tarde y un viento de 16 kilómetros por hora.

Miércoles 22 de julio: Mínima de 19 grados y una máxima de 30 centígrados. El cielo estará parcialmente soleado y la humedad se mantendrá en 37%.

Jueves 23 de julio: Humedad del 41% con temperaturas entre los 19 y 30 centígrados. El cielo estará mayormente soleado.

Viernes 24 de julio: Temperatura de 19 grados como mínimo y máximo de 30. La humedad estará sobre el 35% y el cielo totalmente despejado.

CLIMA EN SALTILLO EN TIEMPO REAL