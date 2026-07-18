Clima de Saltillo: Lluvia y temperaturas mínimas de 19 grados para el fin de semana

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    Clima de Saltillo: Lluvia y temperaturas mínimas de 19 grados para el fin de semana
    El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias ligeras para la capital de Coahuila este fin de semana. Vanguardia
Antonio Magallán
por Antonio Magallán

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Se prevé un fin de semana mayormente nublado y con lluvia ligera. La temperatura máxima podría llegar hasta los 27 centígrados, de acuerdo con el SMN

El clima para la capital de Coahuila, Saltillo, para este sábado 18 de julio prevé lluvia ligera y tormenta eléctrica con 22 grados por la mañana y un máximo de 27 durante la tarde.

En cuanto a la humedad rondará el 60 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-diluvio-de-72-horas-a-mexico-ciclon-tropical-y-monzon-mexicano-azotaran-con-lluvias-torrenciales-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-IB22234268

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe un 10% de probabilidad de precipitaciones y se espera un cielo mayormente nublado.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA LA SEMANA

Domingo 19 de julio: Se espera una temperatura máxima de 31 grados, cielo nublado y una probabilidad de lluvia del 20%.

Lunes 20 de julio: Una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31. El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de lluvia ligera en un 20%.

Martes 21 de julio: Temperatura mínima de 19 y máxima de 31 centígrados. Se prevé llovizna durante la tarde y un viento de 16 kilómetros por hora.

Miércoles 22 de julio: Mínima de 19 grados y una máxima de 30 centígrados. El cielo estará parcialmente soleado y la humedad se mantendrá en 37%.

Jueves 23 de julio: Humedad del 41% con temperaturas entre los 19 y 30 centígrados. El cielo estará mayormente soleado.

Viernes 24 de julio: Temperatura de 19 grados como mínimo y máximo de 30. La humedad estará sobre el 35% y el cielo totalmente despejado.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

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