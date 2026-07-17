Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Ciclón Tropical y Monzón Mexicano azotarán con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro) y Durango (oeste); puntuales muy fuertes en Sonora (este) y Chihuahua (oeste y suroeste); puntuales fuertes en Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur); e intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional; así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A su vez, la onda tropical 19 se extenderá frente a las costas del Pacífico central mexicano, y en asociación con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico , reforzarán las condiciones de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit y Jalisco (norte y oeste); así como lluvias puntuales fuertes en Colima.

Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino muy caluroso en los estados del noroeste de la República Mexicana.

Para el sábado, el monzón mexicano , un ciclón tropical y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura , canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del territorio nacional, además de una nueva onda tropical que se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de México; dichos sistemas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas el domingo y lunes en zonas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

El domingo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro) y Durango (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (norte), Coahuila (noreste y suroeste), Nuevo León (norte y centro), Durango (este y oeste), Nayarit (costa), Jalisco (costa sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste, oeste y costa), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (oeste y costa), Tamaulipas (norte y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas; y de componente sur en Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; y de componente sur en Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz (sur), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN CICLÓN TROPICAL?

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico de baja presión que se forma sobre aguas cálidas de los océanos tropicales y subtropicales. Se caracteriza por presentar tormentas eléctricas organizadas, fuertes lluvias y vientos que giran alrededor de un centro de baja presión.

Estos fenómenos obtienen su energía del calor y la humedad del mar. Para que se desarrollen, la temperatura de la superficie del océano suele ser de al menos 26.5 °C, además de requerir condiciones atmosféricas favorables, como baja cizalladura del viento y suficiente humedad.

Los ciclones tropicales reciben distintos nombres según la intensidad de sus vientos:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad con lluvias y tormentas, sin circulación bien definida.

Depresión tropical: Vientos sostenidos de hasta 62 km/h.

Tormenta tropical: Vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. En esta etapa recibe un nombre oficial.

Huracán (o tifón en otras regiones): Vientos sostenidos de 119 km/h o más. Se clasifica en cinco categorías según la escala Saffir-Simpson.

¿Cómo se forma un ciclón tropical?

El agua cálida del océano evapora grandes cantidades de humedad.

El aire cálido y húmedo asciende, generando una zona de baja presión.

Más aire ingresa hacia esa baja presión y también asciende.

Al condensarse el vapor de agua, se libera calor que alimenta aún más el sistema.

La rotación de la Tierra (efecto Coriolis) hace que el sistema comience a girar y se organice.

¿Qué riesgos representa?

Un ciclón tropical puede provocar:

Lluvias intensas e inundaciones.

Deslaves en zonas montañosas.

Vientos destructivos.

Marejada ciclónica y aumento del nivel del mar.

Oleaje elevado que afecta costas y embarcaciones.

En muchos casos, las lluvias e inundaciones ocasionan más daños y pérdidas humanas que los propios vientos.

¿Dónde se presentan?

Se forman principalmente en los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y el Pacífico occidental. En México, los ciclones tropicales pueden desarrollarse tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, afectando las costas del Golfo de México, el Caribe y el litoral del Pacífico durante la temporada de ciclones, que generalmente va de mayo a noviembre.

En resumen, un ciclón tropical es un fenómeno natural alimentado por el calor del océano que puede evolucionar desde una depresión tropical hasta un huracán de gran intensidad, por lo que su monitoreo constante es fundamental para reducir riesgos y proteger a la población.

¿QUÉ ES EL MONZÓN MEXICANO?

El Monzón Mexicano es un fenómeno meteorológico estacional que ocurre cada año durante el verano, principalmente entre finales de junio y septiembre, y que provoca un aumento significativo de las lluvias en el noroeste de México.

Se produce cuando el intenso calentamiento del territorio continental genera cambios en la circulación de los vientos, permitiendo que grandes cantidades de humedad provenientes del océano Pacífico, el Golfo de California y, en menor medida, del Golfo de México, ingresen al país y favorezcan la formación de nubes y tormentas.

¿Cómo se forma?

El proceso ocurre de la siguiente manera:

Durante el verano, el suelo del noroeste de México se calienta intensamente.

Ese calentamiento crea una zona de baja presión.

Los vientos transportan aire cálido y húmedo desde los océanos hacia el continente.

La humedad asciende, se enfría y se condensa, formando nubes de gran desarrollo vertical.

Como resultado, se presentan lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y, en ocasiones, granizadas.

¿Qué estados son los más afectados?

El Monzón Mexicano beneficia principalmente a:

Sonora.

Chihuahua.

Coahuila.

Durango.

Sinaloa.

Nayarit (en algunas regiones).

Zacatecas (de forma parcial).

En ocasiones, sus efectos también pueden extenderse hacia Baja California Sur y Coahuila.

¿Qué efectos tiene?

Entre sus principales impactos destacan:

Incremento de las lluvias durante el verano.

Recarga de presas, ríos y acuíferos.

Beneficios para la agricultura y la ganadería.

Descenso temporal de las temperaturas máximas.

Riesgo de inundaciones repentinas y crecientes de ríos.

Posibilidad de deslaves en zonas montañosas.

Tormentas eléctricas con actividad de rayos y fuertes rachas de viento.¿Es lo mismo que un ciclón tropical?

No. Aunque ambos fenómenos pueden generar lluvias intensas, son diferentes.

El Monzón Mexicano es un patrón estacional de circulación atmosférica que favorece la entrada continua de humedad durante varias semanas.