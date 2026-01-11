Club Saltillo 4x4 lleva juguetes y apoyo a cerca de 200 familias de ejidos

Desde hace dos décadas, integrantes del club realizan la tradicional Ruta de Reyes, recorriendo hasta 80 kilómetros de terracería para llevar juguetes, cobijas y despensas a comunidades de difícil acceso al sur de la ciudad.

Con el objetivo de llevar apoyo y un momento de alegría a familias que viven en comunidades de alta marginación, el Club Saltillo 4x4 realiza cada año la tradicional Ruta de Reyes, una labor solidaria iniciada por Max Cámpora hace 21 años, que beneficia a cerca de 200 familias de distintos ejidos ubicados en la sierra al sur de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Museo del Desierto en Saltillo recibe lobos grises mexicanos en peligro de extinción

Enrique Álvarez del Castillo, quien ha participado en ocho ediciones, explicó que el Club Saltillo 4x4 se trata de un grupo 100 por ciento familiar, conformado por aficionados al manejo de todoterrenos, quienes aprovechan las capacidades de sus vehículos para llegar a zonas de difícil acceso, especialmente durante la temporada invernal.

“La ruta tiene como objetivo llevar juguetes a los niños de ejidos a donde no les llega absolutamente nada de apoyo, para que puedan tener un Día de Reyes. Pero los niños tienen familia y las familias, muchas necesidades”, señaló.

Previo al recorrido, los integrantes del club realizan una colecta de juguetes, cobijas, despensas y ropa en buen estado, artículos que posteriormente son clasificados para facilitar su distribución equitativa. Gracias a esta labor, se benefician cerca de 200 familias cada año.

El recorrido comprende entre 60 y 80 kilómetros de caminos de terracería, lo que convierte la ruta en un reto logístico y mecánico. “No es raro que durante el trayecto se presenten descomposturas en los vehículos, pero aun así seguimos adelante”, explicó Álvarez del Castillo, quien destacó que la duración total de la actividad es de dos días.

La salida del convoy está programada para el sábado 10 de enero por la mañana, mientras que el regreso se contempla para el domingo 11, luego de completar la entrega de apoyos en los ejidos de La India, Fraile, Notillas, Astillero, Palmas Altas y La Casita, comunidades que, aseguró, ya esperan la llegada del club debido a su constancia a lo largo de los años.

Más allá de la entrega de apoyos materiales, Álvarez del Castillo destacó que la mayor recompensa es la reacción de las familias. “Ver la cara de felicidad de los niños y el agradecimiento de los adultos es algo muy difícil de describir. Es una experiencia que solo se entiende cuando la vives”, expresó.