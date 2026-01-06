Coahuila: lanza asociación ‘Vane y Lane’ programa de apadrinamiento para 21 animales rescatados

El colectivo independiente de rescate animal Vane y Lane Rescatan lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para encontrar padrinos y madrinas que brinden sustento a 21 animales. El objetivo es asegurar la alimentación y la atención médica de los ejemplares que actualmente tienen bajo su resguardo.

De acuerdo con la publicación oficial en su perfil de Facebook, la dinámica consiste en una aportación voluntaria y fija. “Con solo 100 pesos al mes ayudas al alimento y a la atención veterinaria de mis 21 rescataditos”, detalló la organización sobre este programa, el cual busca dar estabilidad a su labor.

La iniciativa surge como una respuesta a la saturación de los refugios públicos y a la falta de apoyos institucionales. Este modelo de solidaridad digital permite que la comunidad se involucre de manera directa en la supervivencia y rehabilitación de perros y gatos en situación de vulnerabilidad.

La organización explicó que la logística se llevará a cabo mediante una red de comunicación directa. “Si quieres ser padrino o madrina, envía un mensaje vía WhatsApp al 844 358 0319 para agregarte al grupo”, informaron a sus seguidores, a fin de facilitar la transparencia en el manejo de los recursos.