Coahuila: lanza asociación ‘Vane y Lane’ programa de apadrinamiento para 21 animales rescatados
Buscan recaudar fondos mensuales para cubrir alimentación y gastos veterinarios de ejemplares en situación de calle
El colectivo independiente de rescate animal Vane y Lane Rescatan lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para encontrar padrinos y madrinas que brinden sustento a 21 animales. El objetivo es asegurar la alimentación y la atención médica de los ejemplares que actualmente tienen bajo su resguardo.
De acuerdo con la publicación oficial en su perfil de Facebook, la dinámica consiste en una aportación voluntaria y fija. “Con solo 100 pesos al mes ayudas al alimento y a la atención veterinaria de mis 21 rescataditos”, detalló la organización sobre este programa, el cual busca dar estabilidad a su labor.
La iniciativa surge como una respuesta a la saturación de los refugios públicos y a la falta de apoyos institucionales. Este modelo de solidaridad digital permite que la comunidad se involucre de manera directa en la supervivencia y rehabilitación de perros y gatos en situación de vulnerabilidad.
La organización explicó que la logística se llevará a cabo mediante una red de comunicación directa. “Si quieres ser padrino o madrina, envía un mensaje vía WhatsApp al 844 358 0319 para agregarte al grupo”, informaron a sus seguidores, a fin de facilitar la transparencia en el manejo de los recursos.
Sobre los tiempos de recaudación, el grupo de rescatistas independientes estableció fechas claras para los donantes. “Iniciamos el 31 de diciembre y la aportación será el último día de cada mes”, precisaron en la publicación, la cual ha generado una alta respuesta entre los defensores de los animales.
La plataforma de Vane y Lane Rescatan se ha distinguido por su transparencia, al publicar de manera constante facturas médicas y el estado de salud de los animales. Por ello, confían en la respuesta del público. “Espero de corazón quieran unirse”, concluyeron en el llamado para dar voz a quienes no la tienen.