Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve

Los pronósticos meteorológicos indican que, si bien el sábado se mantendrá mayormente nublado con una máxima de 8°Celsius, será el domingo 11 cuando el frío se intensifique. Se estima que la temperatura mínima alcance los 0°C en la zona urbana, mientras que en las partes altas de la sierra de Arteaga el termómetro podría descender hasta los -5°C. La presencia de humedad en el ambiente eleva la posibilidad de caída de aguanieve o lluvia gélida durante la jornada dominical.

Saltillo, la capital de Coahuila se prepara para un cambio radical en las condiciones atmosféricas durante el próximo fin de semana. Tras un inicio de semana con temperaturas relativamente estables, el avance de una masa de aire polar asociada al Frente Frío número 27 impactará directamente en la región sureste del estado, provocando que el termómetro caiga de manera estrepitosa a partir de las primeras horas del sábado 10 de enero.

Ante este panorama, habría que permanecer alerta por el incremento en la velocidad de los vientos, los cuales podrían presentar rachas superiores a los 40 km/h. Este fenómeno no solo aumentará la sensación de frío, sino que representa un riesgo por la posible caída de ramas o estructuras ligeras. Se recomienda a la población asegurar objetos en azoteas y extremar precauciones al transitar por puentes y zonas abiertas de la ciudad.

¡A CUIDARSE!

En el ámbito de la salud, los especialistas instan a la ciudadanía a retomar el uso de ropa térmica y el sistema de vestimenta en capas para conservar el calor corporal. El choque térmico previsto para este fin de semana es un factor crítico para el desarrollo de enfermedades respiratorias, por lo que se enfatiza la importancia de proteger nariz y boca al salir de espacios cerrados, además de mantener una hidratación constante y el consumo de vitamina C.

Un punto de vital importancia es el manejo de los sistemas de calefacción en los hogares saltillenses. Se reitera el llamado a no utilizar anafres o braseros en interiores y a supervisar estrictamente los calentadores de gas, manteniendo siempre una ventilación adecuada para evitar tragedias por inhalación de monóxido de carbono.

Recuerda que es fundamental apagar cualquier equipo de combustión antes de ir a dormir.

Finalmente, se exhorta a los automovilistas a conducir con extrema precaución ante el riesgo de pavimento congelado o cristalizado.

Operativos de vigilancia por parte de las autoridades se mantendrán activos durante el fin de semana con la posibilidad de habilitar albergues temporales para personas en situación de calle o familias que lo requieran ante las bajas temperaturas que se avecinan.