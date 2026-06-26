Coahuila: surge nueva acusación de despido injustificado en la Orquesta Filarmónica del Desierto; denuncian simulación

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Saltillo
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    Coahuila: surge nueva acusación de despido injustificado en la Orquesta Filarmónica del Desierto; denuncian simulación
    La OFDC está en el ojo público luego de una reciente denuncia de despidos injustificados. OMAR SAUCEDO

El músico Ángel Isaí Gutiérrez expuso haber presenciado contrataciones de colegas venezolanos y cubanos que permanecieron de manera ilegal en México

El músico Ángel Isaí Gutiérrez Escobar denunció de manera pública haber sido despedido injustamente de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) en 2018, tras un proceso que calificó como una simulación para otorgar su puesto a otra persona.

Gutiérrez Escobar señaló al director Natanael Espinoza y al administrador Prometeo Murillo como los responsables de exigirle dejar su plaza laboral bajo el argumento de que no tenía dependientes económicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/despide-orquesta-filarmonica-del-desierto-a-dos-musicos-por-negarse-a-colaborar-con-el-millonario-DH21624766

“Ellos dos fueron los que me dijeron que ya no podía seguir en la orquesta porque querían mi puesto. En mi caso me dijeron que porque yo no tenía familia y para mí era más fácil encontrar un trabajo por otro lado. Estaban pensando a quién de los dos despedir y decidieron poner en audición mi puesto de trabajo”, expuso el afectado.

Relató que los directivos lo obligaron a firmar una renuncia voluntaria en lugar de proceder con un despido reglamentario para evitar pagarle la liquidación correspondiente por ley, por lo que el caso tuvo que resolverse mediante las instancias estatales de mediación laboral.

“Me hicieron firmar una renuncia sin ofrecerme la posibilidad de un despido porque me tenían que remunerar por los años trabajados. Lo que me tendrían que haber pagado eran unos 150 mil pesos y forzándome a firmar mi renuncia, al final lo que obtuve en conciliación y arbitraje fueron como 20 mil o 30 mil pesos”, señaló Gutiérrez Escobar.

El músico, hoy residente en Bulgaria, compartió a VANGUARDIA tres documentos que evidencian que su lugar se asignó a una música antes de la realización de la audición.

$!De acuerdo con la denuncia, la audición para ocupar su puesto fue una simulación, ya que la sustituta había sido aceptada con un mes de anticipación.
De acuerdo con la denuncia, la audición para ocupar su puesto fue una simulación, ya que la sustituta había sido aceptada con un mes de anticipación. CORTESÍA

Entre ellos se encuentra una carta con fecha del 20 de noviembre del 2014 en la que se le comunica formalmente que está aceptado como integrante de OFDC.

El segundo documento tiene fecha del 10 de julio del 2018 y en este se le notifica a una ejecutante de nacionalidad española, identificada como Elvira María Sánchez Baeza, que fue aceptada para formar parte de la orquesta.

El músico afectado apuntó que esta invitación formal ocurrió de manera previa a que se abriera formalmente el concurso para su propia plaza.

Finalmente, el tercer documento compartido muestra una convocatoria oficial emitida el 11 de agosto del 2018 para realizar audiciones correspondientes al tercer atril de corno, puesto que ocupaba Gutiérrez Escobar.

Las fechas expuestas demuestran que la plaza ya había sido asignada a la ejecutante extranjera un mes antes de convocarse el concurso público.

“Simularon la audición prácticamente. El hecho está clarito en las fotos de los documentos. Le dicen a ella un mes antes que está aceptada, en la misma fecha en que a mí me dijeron que tenía que audicionar, pero la audición era uno o dos meses después cuando la chica ya estaba invitada”, afirmó el músico.

$!El músico presentó documentos que, según afirmó, demuestran que su plaza ya había sido asignada a una ejecutante española antes de que se publicara la convocatoria para la audición.
El músico presentó documentos que, según afirmó, demuestran que su plaza ya había sido asignada a una ejecutante española antes de que se publicara la convocatoria para la audición. CORTESÍA

CONTRATACIÓN DE MÚSICOS MIGRANTES

Como parte de las irregularidades dentro de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, el músico denunció que la administración ha operado de forma contraria a las leyes migratorias del país, pues aseguró que durante su estancia se contrató de manera constante a personal de origen cubano y venezolano que carecía de la documentación legal necesaria.

“El problema no es que haya gente inmigrante, sino la inmigración ilegal. Contrataban muchos cubanos y venezolanos por lo fácil que era traerlos y por su situación política. Estas personas podían estar un año o año y medio sin papeles y la orquesta les pagaba en negro, en efectivo o sin contratos”, afirmó.

Gutiérrez Escobar rememoró un incidente acontecido en la capital de Coahuila poco después de su salida de la organización, en el cual personal del Instituto Nacional de Migración acudió a las instalaciones del Teatro Fernando Soler tras recibir una denuncia sobre la presencia de trabajadores indocumentados en los ensayos.

“Llegó la policía de inmigración a revisar a las personas inmigrantes que estuvieran dentro de la orquesta para ver si sus papeles estaban en regla. Lo que sucedió fue que a todos los que sabían que no tenían sus papeles en regla, los escondieron dentro de uno de los camerinos del teatro”, recordó el instrumentista.

CONDICIONAMIENTO DEL VOTO

El denunciante también manifestó que la dirección del ensamble musical ejercía presión sobre los trabajadores para asegurar apoyos hacia un partido político específico a cambio de la continuidad presupuestal de la orquesta.

Detalló que las peticiones de voto se intensificaban durante las jornadas electorales locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/investigara-secretaria-de-cultura-de-coahuila-colaboracion-con-el-millonario-y-despidos-niega-haber-recibido-pago-KB21649201

Otros dos músicos denunciaron esta semana haber sido despedidos de la OFDC luego de manifestar su inconformidad por una colaboración entre la agrupación musical y el rapero El Millonario.

Hasta el cierre de esta nota, el director artístico de la Orquesta, Natanael Espinoza, no ha emitido postura al respecto. Por su parte, el administrador Prometeo Murillo afirmó que él no es el vocero de la agrupación.

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