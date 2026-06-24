Despide Orquesta Filarmónica del Desierto a dos músicos por negarse a colaborar con ‘El Millonario’

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) despidió a dos de sus músicos la semana pasada luego de negarse a colaborar en un video con el rapero El Millonario. A través de una queja -de la que VANGUARDIA tiene copia- nueve integrantes de la Orquesta manifestaron su inconformidad con el despido de Gabriela Aldana y Héctor Alarcón, al que calificaron de “injustificado”.

En la relatoría, expresaron que los días 17 y 18 de junio se convocó a la orquesta completa con vestimenta formal en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, lugar al que acudieron sin mayores detalles. Fue el día 17 cuando se enteraron que se trataba de la grabación de un videoclip con el mencionado rapero, luego de que una semana antes ya se había grabado el material musical con una parte de la orquesta. “Cabe mencionar que durante estas sesiones de grabación el artista conocido como Millonario y parte de su equipo artístico incurrieron en consumo de alcohol, uso de vapeadores dentro de las instalaciones del teatro”, mencionaron los músicos en su queja. La inconformidad de la colaboración con Millonario se centró en el contenido explícito de las letras de sus canciones. “Dicho contenido proyecta un discurso que promueve conductas antisociales como violencia, misoginia, violencia sexual, consumo de sustancias ilícitas, evasión de la ley, entre otras. Por lo tanto, resulta inadmisible y contradictorio que una institución cultural del Estado utilice sus recursos humanos, artísticos y materiales para difundir mensajes que atentan directamente contra los valores, la seguridad y las políticas públicas de armonía social que el propio gobierno estatal promueve”, expresaron. Ante ello, Aldana y Alarcón pidieron a los administrativos de la OFDC -entre ellos el director artístico Natanael Espinoza- una explicación sobre la decisión artística de la colaboración y al serles negada, no acudieron al siguiente día de grabación.

Asimismo, hicieron saber la situación a la secretaria de Cultura, Esther Quintana, quien de acuerdo a la queja y a los testimonios recopilados por VANGUARDIA, pidió a Espinoza que se detuviera la grabación con el rapero regiomontano. No obstante, la grabación continuó. Fue a raíz de su inconformidad, que Aldana y Alarcón fueron despedidos por Espinoza, quien argumentó haber perdido la confianza en ellos y haber intentado boicotear el trabajo de la OFDC. Respecto a ello, Aldana aclaró que en ningún momento instaron a sus compañeros a dejar de asistir a la grabación. OCHO AÑOS SIN PROBLEMÁTICAS Héctor Alarcón comentó a VANGUARDIA sentir “fuera de lugar” la decisión de Natanael Espinoza sobre su despido luego de haber trabajado para la OFDC desde hace más de ocho años sin alguna problemática. “Todo esto lo notificó el maestro Natanael (Espinoza). Dijo que él nunca había pedido el cese de actividades de los músicos, pero que esta vez se veía en la necesidad de pedir que se nos diera de baja. Le preguntamos el motivo y nos explicó que porque ya no hay confianza y que por qué faltamos a una orden, que fue no acudir a la grabación. Yo le comenté que estábamos en todo nuestro derecho de primero, no ser parte de algo que no va con nuestros principios como persona y artísticos y también algo que no está con la autorización de Secretaría de Cultura”, expuso. Asimismo le argumentaron no haber tenido algún acta administrativa o queja tanto en la OFDC ni en otras orquestas de Saltillo o Monterrey. “Realmente nos sentimos desamparados o sea, recurrimos a Secretaría de Cultura y al final ellos nos despiden, no sé, es muy triste, de verdad, es muy triste todo lo que está aconteciendo”, dijo Alarcón.

‘NO SE NOS CONSULTÓ’ Por su parte, Aldana expresó haberse sentido sumamente incómoda con la presencia de el rapero El Millonario y su equipo de trabajo no solo por lo explícito de sus letras sino también por el consumo de alcohol y vapeadores al interior del Teatro de la Ciudad, así como el lenguaje utilizado por los mismos. Asimismo expresó que la situación de enfrentarse a abusos de poder no es nuevo en las orquestas filarmónicas. “Como no hay un orden legal para nuestras funciones, hay mucho desconocimiento del rubro a nivel administrativo. No hay gente en la administración muy capacitada sobre el manejo y operaciones de las orquestas, pues hay mucho este tipo de abusos este en que puede ser el director el que tiene la última palabra. Conforme a lo que pasó eh de habernos comprometido a participar en una grabación en la que no se nos consultó ni se nos previó del contenido que íbamos escuchar ni del tipo de persona con la que íbamos a trabajar”, añadió.

RETIRAN A ORQUESTA DE VIDEO A raíz de las inconformidades presentadas por los 10 músicos de la Orquesta, la Dirección Artística -liderada por Espinoza- envió un comunicado el 19 de junio, se decidió no “participar en la difusión y promoción del material resultante, retirando el nombre y logotipo tanto de la OFDC como de la Secretaría de Cultura”. Asimismo informó que se reducirá la aparición “claramente identificable” de los músicos que lo soliciten y se cuidará que la grabación final no se relacione de manera alguna con la Orquesta.

“La Orquesta reitera su respeto a la libertad de creación y expresión artística en todas sus manifestaciones, reconociendo la diversidad de géneros y propuestas que conforman el panorama cultural contemporáneo”, puntualizó el comunicado. Al cierre de esta nota, VANGUARDIA no ha podido obtener la postura de Natanael Espinoza ni de la Secretaria de Cultura, Esther Quintana.

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