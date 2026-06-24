Investigará Secretaría de Cultura de Coahuila colaboración con ‘El Millonario’ y despidos; niega haber recibido pago

La Secretaría de Cultura de Coahuila, a través de su titular Esther Quintana Salinas, expuso que investigará la colaboración de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) con el rapero El Millonario así como el despido de dos de sus músicos quienes expresaron se quejaron de la participación con el regiomontano. En entrevista exclusiva para VANGUARDIA, la funcionaria reconoció haberse enterado tanto de la colaboración como de los despidos una vez que se hicieron, por lo que ella no los aprobó.

“Lo que sucedió no debió de haber sucedido. Empezando por una irregularidad muy marcada. Por por este despacho tienen que pasar todas las comunicaciones correspondientes a las actividades de la Orquesta Filarmónica del Desierto, hablando en este caso.Yo no tuve conocimiento de esto hasta que sucedió”, expuso.

Asimismo señaló que una colaboración con El Millonario es “completamente antagónica” con los objetivos de la Secretaría de Cultura, por lo que se está estudiando el tema “para actuar en consecuencia”. La secretaria negó que su dependencia recibiera algún pago de algún tipo o firmara algún contrato para hacer la colaboración con El Millonario. “Lo que queremos es que esto no vuelva a suceder, no vuelva a pasar. Efectivamente yo recibí a los músicos, conversé con ellos y les pedí que nos dejaran investigar al respecto y luego ya nos reuniríamos para ponerle los puntos a las íes no hacer esto más grande”, añadió.Quintana Ramirez lamentó la situación y aseguró que no contribuyen en nada para ganarse el respeto y la confianza de la ciudadanía.

“Vemos que en sí nos ocupamos de realizar nuestras tareas conforme a esa norma que es la ética, pero desafortunadamente también hay quien se la pasa por debajo de las extremidades inferiores y eso no sale”, puntualizó. Quintana expuso que aunque giró la instrucción de detener la grabación en el Teatro de la Ciudad con El Millonario, el trabajo ya estaba hecho. ¿Usted se enteró también del despido de estos dos músicos? Se le preguntó. “Sí. Después de que los despidieron. Yo me enteré también ya cuando los habían despedido. También. Entonces, todo eso hay que investigarlo porque a mayor transparencia, pues mayor eficiencia y eficacia del trabajo gubernamental. Imagínese que yo tomara todas las decisiones. No, esto es un equipo. Sí, pero de todos esos eventos yo me entero cuando ya están consumados”, comentó.

Publicidad

Temas

Cultura Música A20

Localizaciones

Coahuila

