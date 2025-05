Coñac, ajedrez y traición: el lado oculto de Huerta y su huella en Saltillo

Estratega brillante, amante del arte y bebedor empedernido; nuevos documentos humanizan a Huerta sin exculparlo

Cuando se menciona el nombre de Victoriano Huerta, de inmediato se nos viene a la mente ese rostro malévolo con lentes oscuros. Detrás de ese rostro endurecido por el poder, la ambición y el alcohol, hubo también un hombre con otras facetas que rara vez se mencionan. Este texto no busca limpiar su imagen ni justificar lo que hizo. No. Lo que sí pretendo es mirar al personaje desde un ángulo menos conocido. La intención es explorar ciertos detalles que la historia dejó de lado, entender un poco mejor sus motivaciones. Huerta fue un personaje más complejo de lo que parece. Tal vez no descubramos nada nuevo, pero lo contaremos de forma diferente. Hace unas semanas tuve el privilegio de organizar y clasificar varios documentos, manuscritos y fotografías familiares que pertenecieron a Victoriano Huerta. Los archivos, comprados años atrás por un viejo historiador a un familiar del propio Huerta, habían permanecido celosamente resguardados en una caja de cartón. Tener en mis manos esos documentos, verlos, tocarlos, aceleró mi ritmo cardiaco. Solo pensar que esos papeles pudieron haber pertenecido, e incluso haber sido sostenidos por las manos de un asesino, me estremeció. Respiré hondo y decidí adentrarme en ellos para conocer más sobre la vida de este personaje oscuro. Hoy, esos legajos y retratos nos ofrecen la oportunidad de asomarnos a una faceta menos conocida de Huerta. Lo que presentamos aquí son algunas imágenes inéditas, vestigios de una memoria que, hasta ahora, había permanecido en la oscuridad. LO QUE SE SABE La vida de Huerta estuvo plagada de abusos, arbitrariedades y asesinatos, tanto en su carrera militar como en su papel protagónico, en uno de los episodios más oscuros de la historia de México: la Decena Trágica. Los apodos de "El Chacal", "El Usurpador" y "El Traidor" reflejan la percepción histórica sobre su brutalidad y la falta de escrúpulos con la que buscó y se hizo del poder. José Victoriano Huerta Márquez nació el 23 de diciembre de 1850 en Colotlán, Jalisco. Fue hijo de Jesús Huerta Córdoba y María Lázara del Refugio Márquez Villalobos. Su madre era de origen huichol. Huerta, por su parte, no solo reconocía su ascendencia indígena: la asumía y presumía con orgullo. "Soy indio de raza pura", solía decir, "tengo las virtudes de los de mi estirpe y muy pocos de sus defectos". ¡Vaya! A juzgar por sus palabras, podríamos sumarle la modestia a su lista de virtudes. El primer impulso en la carrera de Victoriano Huerta vino de un paisano: el general Donato Guerra, originario de Teocuitatlán, Jalisco. Guerra lo nombró su secretario personal y le consiguió una beca para ingresar al Colegio Militar de Chapultepec.

Como cadete, Huerta se distinguió por su disciplina, su meticulosidad y una obsesiva dedicación a cada tarea. Tal fue su desempeño, que incluso el propio presidente Benito Juárez, durante una visita al plantel, lo elogió públicamente: "De los indios que se educan como usted, la patria espera mucho." Juárez debe estar retorciéndose en su tumba. Otro documento inédito, es un diploma del Colegio Militar, con nota de tres sobresalientes que obtuvo en el curso de historia del segundo año. El reconocimiento está firmado por el presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada. EL PENSAMIENTO Su peculiar manera de ver a México se resume en dos frases dichas con absoluta convicción: "México necesitaba un líder fuerte, no un idealista", seguramente en alusión a Madero, y la otra, que solía repetir con frecuencia: "Un gobernante de México que no tenga en su alma el egoísmo y la desconfianza no triunfará nunca". Esa visión, cruda y pragmática, le sirvió para apuntalar y justificar muchas de sus más funestas decisiones que marcaron la vida de muchos y alteraron el curso de la historia. VIRTUDES, SI LAS HUBO Durante su etapa como estudiante se distinguió como un estratega brillante, ávido lector de literatura francesa y aficionado al arte y la música. Admiraba con vehemencia a Napoleón Bonaparte. Además, de ser un excelente jinete y diestro con la espada. Huerta hablaba varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y wixárika o huichol. En una fotografía se le ve jugando una partida de ajedrez con el teniente coronel del 3.er Batallón de Infantería, Felipe Mier. Al reverso del retrato aparece la inscripción: Bravos, 21 de septiembre de 1895. La imagen está dedicada a su esposa Emilia y lleva su firma. Sin duda, una de sus aficiones más arraigadas fue la bebida: Huerta era un bebedor empedernido. Su alcoholismo lo avergonzaba, pero nunca logró dejar su trago favorito: el coñac. Hasta eso... fino el muchacho. Victoriano Huerta se enamoró de Mercedes Águila Moya, una joven veracruzana, pero fue rechazado. Tras la decepción amorosa y con el deseo de mantenerse cerca de Mercedes, Huerta terminó casándose con la hermana, Emilia Águila Moya. Mercedes, por su parte, contrajo matrimonio con el general Joaquín Maas Flores, quien fue compadre, concuño y rival sentimental de Huerta. Un hijo de ese matrimonio, Joaquín Maas Águila, fue ahijado de Huerta.

CAMINO AL PODER Su amistad con el general Bernardo Reyes fue el trampolín que impulsó su carrera. Reyes nombró a Huerta jefe de Obras Públicas del estado de Nuevo León. La construcción de calles y puentes le quedaron cortos, su mira siempre estuvo enfocada en acceder a los niveles más altos del poder. En 1911, cuando Francisco I. Madero asumió la presidencia tras la caída y el exilio de Porfirio Díaz, Huerta fue reincorporado al ejército para combatir a los zapatistas. El presidente Madero, ingenuo como era, confió en él. En febrero de 1913 estalló la llamada Decena Trágica. Huerta fue nombrado jefe de la plaza para defender al gobierno, pero mientras fingía lealtad tramaba el derrocamiento de Madero. Se reunió en secreto con Félix Díaz, Manuel Mondragón y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en la sede diplomática estadounidense. Fue entre copas de coñac que se selló la conspiración: se firmó el macabro Pacto de la Embajada. El plan era simple: derrocar a Madero y colocar en su lugar a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. El 18 de febrero de 1913, Huerta invitó a Gustavo A. Madero a comer al restaurante Gambrinus. Según una versión, al terminar la comida, le pidió ver su pistola "para regalarle una nueva"; la tomó y salió del local. Enseguida, sus soldados arrestaron a Gustavo. Otra versión sostiene que un mensajero interrumpió la comida para entregarle a Huerta un aviso urgente. Huerta, desarmado, fingió una emergencia y pidió a Gustavo su arma. En ambas versiones, el desenlace fue el mismo: Gustavo fue torturado y cruelmente asesinado. SOBRE LA TRAICIÓN Madero y Pino Suárez fueron obligados a firmar sus renuncias bajo presión, con la promesa de ser deportados a Cuba y de que sus vidas serían respetadas. Pero Huerta tenía otros planes, había decidido eliminarlos. La noche del 22 de febrero de 1913, cuando estaban presos en Palacio Nacional, les informaron que serían trasladados a la Penitenciaría de Lecumberri. Fueron subidos a automóviles, al llegar a la penitenciaría, les indicaron que debían entrar por la puerta trasera. Madero advirtió que por ese lado no existía ninguna entrada. En ese momento, el mayor Francisco Cárdenas le disparó en la cabeza, matándolo al instante. Pino Suárez fue obligado a descender; herido de bala, intentó huir gritando por ayuda, pero fue alcanzado y rematado a tiros por los soldados. Victoriano Huerta sostuvo que no había ordenado los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Culpó al embajador Henry Lane Wilson, a quien señaló como verdadero autor intelectual. Según se cuenta, al enterarse del crimen, Huerta golpeó su escritorio furioso y gritó: "¡Hijos de la... ya convirtieron a Madero en un mártir!" Huerta en sus propias palabras sostuvo: "Sé que no soy culpable de la muerte del señor Madero y tengo los documentos. El tiempo y la historia me justificarán." Los documentos nunca fueron mostrados. Los hechos y el tiempo demostraron lo contrario.

EL ASOMBROSO ASCENSO Huerta nunca entregó el poder a Félix Díaz, como se había acordado. Para dar una apariencia de legalidad al golpe de Estado, Pedro Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores y tercero en la línea sucesoria constitucional, asumió brevemente la presidencia. En menos de 45 minutos, Lascuráin nombró a Huerta secretario de Gobernación y luego presentó su renuncia. Así, Huerta se convirtió en presidente de la República. Intolerante a las críticas, mandó asesinar al senador chiapaneco Belisario Domínguez, quien lo había denunciado públicamente en el Senado como asesino y tirano. Domínguez fue secuestrado por la policía y llevado al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde fue asesinado. Su muerte conmocionó al país, indignó a legisladores y aceleró la caída del régimen. En respuesta, Huerta disolvió el Congreso y encarceló a varios diputados y senadores. Huerta apostó por militarizar la política, la economía e incluso la vida diaria. Con el pretexto de una posible invasión norteamericana, creó un ejército gigantesco mediante levas forzadas. Reclutó a pobres, indígenas, vagabundos y presos, enviándolos a una guerra que no comprendían. Cuando muchos descubrieron las verdaderas intenciones del régimen, comenzaron las deserciones masivas. LA HUELLA DE HUERTA EN SALTILLO En 1914, Joaquín Maas Águila, entonces gobernador de Coahuila, sobrino y ahijado de Victoriano Huerta, ordenó incendiar el Casino de Saltillo, como represalia ante el rechazo de la sociedad saltillense y a la inminente entrada de las fuerzas carrancistas. La presión internacional y el avance del Ejército Constitucionalista, comandado por el Primer Jefe Venustiano Carranza, provocaron el derrumbe de Victoriano Huerta. Woodrow Wilson, nuevo presidente de los Estados Unidos, le retiró el reconocimiento diplomático. En abril de 1914, marines estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz. En julio, Huerta renunció a la presidencia. Tras su salida, el poder fue asumido de forma transitoria por Francisco S. Carvajal. El 13 de agosto de 1914, en una población del Estado de México, en la polvera de un automóvil, se firmaron los Tratados de Teoloyucan. El acuerdo estableció la rendición incondicional y la disolución del Ejército Federal. Gracias a estos tratados, las fuerzas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón ocuparon pacíficamente la Ciudad de México. Así se consumó el triunfo del movimiento constitucionalista y el fin del régimen de terror Huertista.