Colapsan autopista y carretera libre Monterrey-Saltillo por obras cerca del ‘Caracol’

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    Colapsan autopista y carretera libre Monterrey-Saltillo por obras cerca del ‘Caracol’
    Las filas de vehículos, tanto en la autopista como en la carretera libre de Monterrey a Saltillo, se prolongaron por varios kilómetros y durante horas. Tomada de video

Durante gran parte de la jornada de este martes se reportaron largas filas debido a un cuello de botella por trabajos de reparación

Las dos vías de comunicación entre Monterrey y Saltillo colapsaron este martes durante gran parte del día debido a trabajos de reparación realizados cerca de la zona conocida como “El Caracol”, donde convergen la autopista y la carretera libre.

De acuerdo con reportes de automovilistas, las obras comenzaron alrededor de las 9:00 horas; sin embargo, el tráfico se intensificó conforme avanzó la jornada, alcanzando su punto más crítico cerca de las 14:00 horas. Hasta las 22:00 horas continuaban reportándose largas filas y circulación prácticamente detenida en ambos sentidos.

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El punto afectado se localiza a escasos metros de la incorporación de la autopista a la carretera libre Monterrey-Saltillo, un tramo de alta afluencia vehicular utilizado diariamente por miles de conductores y transportistas.

Debido a estos trabajos, la carretera se vio reducida a un solo carril, lo cual implicó un cuello de botella para el tránsito vehicular.

$!Esta obra fue la que colapsó el tránsito vehicular tanto de la carretera como de la autopista de Nuevo León a Coahuila.
Esta obra fue la que colapsó el tránsito vehicular tanto de la carretera como de la autopista de Nuevo León a Coahuila. Tomada de video

A través de redes sociales, usuarios compartieron su frustración por los retrasos. Ricardo Vázquez Fuentes señaló que permaneció más de dos horas en carretera y apenas logró avanzar 12 kilómetros. Por su parte, Ericka Valdez indicó que la fila comenzó a formarse desde las 14:00 horas en la zona de Ojo Caliente.

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Otros conductores reportaron que la saturación se extendía desde Santa Catarina, Nuevo León, hasta el arco de seguridad ubicado en los límites de Coahuila. “Carretera libre Monterrey-Saltillo saturada, tomar autopista. Reparaciones en el kilómetro 25”, publicó el usuario Memo Flores.

Ante la magnitud del congestionamiento, algunos internautas recurrieron al humor. “Vete al Aeropuerto del Norte, de ahí sale un vuelo directo a Ramos Arizpe”, escribió Luis Martínez.

La situación generó complicaciones para cientos de viajeros y transportistas que utilizaron ambas rutas durante la jornada.

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