Atropellan a hombre en carretera Saltillo-Monterrey; provoca filas kilometricas

Un atropello en el que murió un hombre provocó el cierre y un severo congestionamiento durante varias horas de la carretera libre Monterrey-Saltillo, a la altura de Santa Catarina.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas del miércoles, en el kilómetro 54 de la vía, en dirección de Saltillo hacia Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presuntamente conducía un automóvil Nissan Versa que presentó una falla mecánica, por lo que el hombre descendió del vehículo.

En ese momento fue arrollado por un tráiler.

Tras el impacto, el cuerpo quedó sobre la carpeta asfáltica y, posteriormente, varios vehículos le pasaron por encima.

Debido al percance, la circulación quedó prácticamente detenida en la dirección de Saltillo hacia Monterrey, lo que generó largas filas de vehículos de carga y automovilistas.

El tráfico se extendió por decenas de kilómetros hasta territorio de Coahuila.

Incluso en el municipio de Ramos Arizpe, los conductores quedaron varados por varias horas, por lo que algunos traileros optaron por dormir dentro de sus unidades mientras se restablecía la circulación.

Hasta las 08:00 horas de este jueves, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras continuaban con las investigaciones del accidente, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaba las diligencias correspondientes en el lugar.