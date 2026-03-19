Trailero sale ileso de volcadura de su unidad en la carretera Saltillo-Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 marzo 2026
    Trailero sale ileso de volcadura de su unidad en la carretera Saltillo-Monterrey
    Volcadura de tractocamión en la carretera Saltillo-Monterrey Cortersía
    Trailero sale ileso de volcadura de su unidad en la carretera Saltillo-Monterrey
    Trailero sale ileso de volcadura de su unidad en la carretera Saltillo-Monterrey

Los hechos se registraron la tarde de este jueves en dirección a Monterrey a la altura de Terralta Club de Golf

Un trailero logró salir ileso de la volcadura del tractocamión que conducía en la carretera Saltillo-Monterrey.

El percance se registró la tarde de este jueves a la altura del kilómetro 53 en el ayuntamiento de Santa Catarina. Protección Civil del estado reportó que atendió una volcadura de la unidad que transportaba estructuras de acero.

TE PUEDE INTERESAR: Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores

El accidente dejó bloqueados dos carriles de la carretera en dirección a Monterrey, a la altura de Terralta Club de Golf.

Al arribar al lugar, informan elementos de Protección Civil de Nuevo León se trato de un accidente vial tipo volcadura, en el lugar participa tractocamión, el cual transportaba vigas de acero’, precisó la dependencia estatal.

La unidad era conducida por Guillermo López, de 54 años, quien logró salir ileso. Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del estado y Fuerza Civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
accidentes viales

Localizaciones


Monterrey
carretera saltillo-Monterrey

Organizaciones


Protección Civil
Fuerza Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
México es el principal socio comercial latinoamericano de Alemania, con 2 mil 100 empresas operando y más de 300 mil empleos.

Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania
La zona del enfrentamiento fue bastión durante años de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla
60 elementos activos de la Secretaría de Marina serán capacitados en los Estados Unidos

Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos
En la comparecencia ante el Congreso del jueves además de Tulsi Gabbard, también asistieron el director del FBI, Kash Patel y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump fue advertido sobre el impacto económico que provocaría el ataque a Irán: Tulsi Gabbard
Steve Grove, capellán del Centro Médico del Condado Hennepin, ora en el cuarto de un paciente con COVID-19, el 10 de diciembre de 2021, en Minneapolis.

Estudio revela que más de 150 mil muertes por COVID-19 no se contabilizaron en EU al inicio de la pandemia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington.

Afirma EU haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares
Oficiales del ejército observan desde el interior de la base militar de Campo de Mayo mientras los manifestantes sostienen una pancarta cubierta de imágenes de víctimas de la dictadura militar argentina.

Cerca del 50 aniversario del golpe militar, Iglesia argentina llama a no olvidar “esa oscura noche”

Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa