Trailero sale ileso de volcadura de su unidad en la carretera Saltillo-Monterrey

Un trailero logró salir ileso de la volcadura del tractocamión que conducía en la carretera Saltillo-Monterrey.

El percance se registró la tarde de este jueves a la altura del kilómetro 53 en el ayuntamiento de Santa Catarina. Protección Civil del estado reportó que atendió una volcadura de la unidad que transportaba estructuras de acero.

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El accidente dejó bloqueados dos carriles de la carretera en dirección a Monterrey, a la altura de Terralta Club de Golf.

‘Al arribar al lugar, informan elementos de Protección Civil de Nuevo León se trato de un accidente vial tipo volcadura, en el lugar participa tractocamión, el cual transportaba vigas de acero’, precisó la dependencia estatal.

La unidad era conducida por Guillermo López, de 54 años, quien logró salir ileso. Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del estado y Fuerza Civil.