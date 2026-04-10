Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo ratifican dirigencia

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo ratificó a su dirigencia para el periodo 2026-2027, durante una asamblea en la que también se revisaron avances y proyectos del organismo.

En la sesión, realizada en un establecimiento del primer cuadro de la ciudad, se confirmó la continuidad de Alan Christian Duarte como presidente, junto con los integrantes del Consejo de Comerciantes.