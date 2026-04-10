Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo ratifican dirigencia

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo ratifican dirigencia
    Durante la asamblea se presentaron avances y se definieron proyectos para el siguiente periodo. CORTESÍA

Alan Duarte continuará al frente de la asociación para el periodo 2026-2027; presentaron avances y preparan nueva edición de galardones

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo ratificó a su dirigencia para el periodo 2026-2027, durante una asamblea en la que también se revisaron avances y proyectos del organismo.

En la sesión, realizada en un establecimiento del primer cuadro de la ciudad, se confirmó la continuidad de Alan Christian Duarte como presidente, junto con los integrantes del Consejo de Comerciantes.

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Durante el encuentro, se presentó un informe de actividades en el que se destacaron acciones enfocadas en el fortalecimiento del comercio local, así como la coordinación con autoridades en temas relacionados con el Centro Histórico.

Además, los integrantes de la asociación llevaron a cabo las votaciones para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo, iniciativa con la que se busca reconocer a negocios y comerciantes de la zona.

La organización señaló que mantendrá sus trabajos orientados a la representación del sector y al impulso de estrategias para el desarrollo de la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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