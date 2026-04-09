Saltillo: proyectan rescate de Molinos La Colmena como desarrollo de usos mixtos

El proyecto ubicado en el Centro Histórico de Saltillo bajo el nombre original de La Colmena se encuentra actualmente en una etapa de planeación para convertirse en un desarrollo de usos mixtos. La iniciativa busca integrar áreas habitacionales con comercio de proximidad para detonar la actividad en este sector de la capital coahuilense.

“El proyecto Molinos La Colmena lo concebimos como un desarrollo de usos mixtos que integra vivienda y comercio de proximidad, que son estos espacios dedicados a actividades culturales, creativas y artísticas”, señaló el apoderado legal del proyecto en entrevista exclusiva para VANGUARDIA. Hasta el momento, en el sitio se han llevado a cabo labores iniciales que consisten en la limpieza y el retiro de elementos que no poseen un valor patrimonial pero que ponían en riesgo la estabilidad del inmueble. Estas acciones han sido supervisadas por las autoridades municipales así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para asegurar el resguardo de la estructura original del antiguo molino. Asimismo, el proyecto cuenta con la asesoría técnica y el respaldo de expertos del INAH así como de especialistas en infraestructura industrial, patrimonio y urbanismo de nivel local, nacional e internacional. El apoderado legal enfatizó que no se trata de una demolición del edificio histórico, sino de trabajos de carácter preventivo para salvaguardar la integridad física de la construcción tras dos décadas de abandono. “Para nosotros es muy importante precisar que no estamos demoliendo el molino, en ningún plan se plantea eso, no se están efectuando obras nuevas ni modificaciones estructurales al molino para nada”, afirmó.

Asimismo narró que el edificio presenta un estado de deterioro derivado de la falta de mantenimiento y actos de vandalismo, además de afectaciones estructurales históricas como el colapso de una de sus paredes exteriores. Esta situación ha requerido diagnósticos profundos para determinar la vocación del espacio y las necesidades de reforzamiento. “El inmueble lo encontramos en calidad de ruinoso y vandalizado, le robaron los cables, las láminas, muchas partes de material e incluso el sistema estructural de madera muy dañado por la humedad, y eso es lo que implica todo un rescate integral del inmueble”, expuso. En el proceso de diseño y diagnóstico participan especialistas que han intervenido en proyectos similares en otras partes de México y el extranjero, con el fin de entender la complejidad del edificio de madera y piedra. “Estamos muy enfocados en la fase de planeación con expertos locales de otras partes de México e inclusive internacionales, hemos tenido visitas de especialistas que ya han trabajado con este tipo de infraestructura”, destacó. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL El representante legal mencionó que el objetivo primordial de los inversionistas es la conservación del monumento que data del siglo XIX y que representa un hito de la revolución industrial en la región. El molino es considerado el eje central sobre el cual girará toda la propuesta arquitectónica y de servicios. “La intención primordial es la preservación del monumento, el molino es el molino y el terreno no tendría sentido para nosotros si no es el molino, es una joya de 1800 lista para regresársele un poquito a la ciudad, es la identidad y esencia del proyecto”, comentó. Agregó que la propuesta urbana pretende alejarse de los modelos comerciales tradicionales para ofrecer un espacio que conviva de manera orgánica con la dinámica peatonal y cultural del Centro Histórico de Saltillo, por lo que se busca crear un punto de encuentro cotidiano para los ciudadanos que valore la identidad regional. “Queremos hacerle un regalo a Saltillo en esta forma de crear estos espacios culturales, que sea algo emblemático y estamos en esas fases de definir qué se puede y qué no se puede”, señaló.

Añadió que el corredor del bulevar Emilio Carranza, donde se ubica el predio, es visto como una zona con alto potencial de desarrollo debido a su conectividad y a la infraestructura histórica que lo rodea en el primer cuadro de la ciudad. “Es un corredor del centro de doble sentido que casi no hay eso en el sector, con terrenos no tan segregados porque es parte de esta primera revolución industrial de Saltillo”, explicó. PROYECTO EN PLANEACIÓN TÉCNICA El apoderado fue en enfático en aclarar que el proyecto ejecutivo aún no cuenta con tiempos definidos ni un programa de obra finalizado para su presentación formal ante todas las instancias correspondientes “Seguimos en una fase meramente de planeación por la complejidad del proyecto y la escala urbana, no hemos presentado a las autoridades un programa de obra ni un proyecto ejecutivo definido al día de hoy”, precisó. Respecto a la densidad habitacional, los desarrolladores indicaron que se respetarán cabalmente los lineamientos establecidos en los planes de desarrollo urbano vigentes para no saturar los servicios de la zona y se contempla una integración responsable que aporte vitalidad al sector sin comprometer su esencia.

“Tenemos muy claras las densidades que nos da la ley y nuestra intención es respetarlas de forma cabal, queremos hacer un proyecto patrimonial para la ciudad de Saltillo”, afirmó. Agregó que la reconversión del espacio industrial busca generar una nueva dinámica donde los habitantes puedan realizar actividades cotidianas y culturales en un entorno que favorezca la movilidad urbana.

Publicidad